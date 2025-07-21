بعد أزمة بائع العسلية.. عقوبات مشددة لمستغلي الأطفال في أعمال التسول

تمكنت الإجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أسرة بائع العسلية ، إثر مشادة كلامية مع شاب بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري تعدى بالضرب على الطفل الصغير ، لرفض الأول شراء حلوي العسلية وسبه بألفاظ نابية.



النيابة العامة، وجهت اتهاما لوالد الطفل الصغير المعروف إعلاميا ببائع العسلية ، بالاتجار بالبشر واستغلاله في الأعمال المشبوهه والتسول بقصد التربح وجني أموال غير مشروعه.



عقوبة استغلال الأطفال في أعمال التسول



طبقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

كما نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.



ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.