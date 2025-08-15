الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن تعاون مالي سرّي بين جماعة الإخوان وبعض الشركات الإسرائيلية الكبيرة، على الرغم من العداء العلني الذي يُظهره التنظيم تجاه الدولة العبرية.

وأوضح الخرباوي في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة»، أن مجلة إيطالية نشرت تقريرًا يكشف عن أن شركات تابعة لـيوسف ندا، أحد الأسماء البارزة في الإخوان، تعاونت مع شركتين إسرائيليتين لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دور يوسف ندا في التعاون مع إسرائيل في مواد البناء

وأوضح الخرباوي أن يوسف ندا، الذي كان أحد القيادات المالية البارزة للإخوان، ساهم من خلال شركاته في توريد المواد اللازمة لبناء المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف أن هذا التعاون المالي استمر في المجالات الإنشائية والبنية التحتية، وهو ما يتناقض مع المواقف العلنية للجماعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

إبراهيم زيات يتعاون مع شركات إسرائيلية لتدريب كوادر الإخوان

وأشار الخرباوي إلى أن إبراهيم زيات، الذي يُعتبر خليفة المؤسس في إدارة المحفظة المالية للإخوان في أوروبا، كان من أبرز الشخصيات التي تعاملت مع الشركات الإسرائيلية.

وأوضح الخرباوي أن زيات تعاقد مع شركة إسرائيلية متخصصة في الصحافة الاستقصائية لإنشاء مراكز تدريب إعلامية في ألمانيا لتأهيل كوادر الإخوان في الإعلام وإدارة الوعي الجماهيري، مشيرًا إلى أن هذه المراكز التدريبية لا تزال تعمل حتى الآن، تحت إشراف خبراء إسرائيليين.

أكد الخرباوي أن هذه الاكتشافات تكشف عن الوجه المخفي لجماعة الإخوان مقارنة بمواقفها الظاهرية ضد إسرائيل. وأضاف أن العديد من العمليات التي كان يُعتقد أنها جهادية أو تتعلق بالمقاومة كانت في الواقع مدفوعة بأهداف مالية وسياسية خفية تسعى لتحقيق مصالح جماعية للإخوان، بما في ذلك الاستثمار في مستوطنات إسرائيلية.