منتخب الشباب يتعادل مع المغرب وديا استعدادا للمونديال

تعادل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع نظيره المغربي سلبيا اليوم بمدينة الرباط استعدادا لكأس العالم المقرر انطلاقها فى تشيلي 27 سبتمبر القادم.

شهد المباراة الكابتن حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى المغرب.

لعب المنتخب بتشكيل ضم : عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد عوض وعبد الله ويوستنجي ومعاذ عطية ومؤمن شريف فى خط الدفاع واحمد كاباكا وسيف سفاجا ومحمد السيد فى خط الوسط ومحمد عبد الله وعمر خضر واحمد شرف .. وفي الشوط الثاني شارك احمد عابدين ومهاب سامي واحمد وحيد واحمد عبد الله وياسين عاطف وعمر سيد معوض وأيمن أمير.

جاءت المباراة سجالا بين الفريقين واتسم الأداء بالقوة والحماس وسيطر الفراعنة على معظم فتراتها ولكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة على المرمي.