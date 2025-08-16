منتخب سيدات الميني فوتبول بالمجموعة الثانية في كأس العالم بالعراق

أسفرت قرعة كأس العالم للسيدات للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة " عن وقوع منتخبنا الوطني لسيدات الميني فوتبول في المجموعة الثانية ، والتي تضم معه منتخبات تونس ، هايتي ، تايوان ، أوغندا.

فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق مستضيف البطولة بإقليم كردستان العراق ، لبنان، سويسرا ، كازاخستان ، الأردن ، باكستان.



وأقيمت مراسم القرعة بمدينة أربيل بإقليم كردستان العراق ، بحضور الدكتور محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول ، و أحمد سمير سليمان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين المصري والعربي للعبة ، و أريان صلاح الدين وكيل وزارة الثقافة والشباب بإقليم كردستان العراق ، و سردار إسماعيل

المدير العام لقطاع الرياضة بإقليم كردستان العراق ، و آلان قادر رسول أمين عام اللجنة الأولمبية بإقليم كردستان العراق، ورؤساء الوفود الدول المشاركة وعديد الشخصيات العامة والإعلامية.

وتقام البطولة بمدينة أربيل بإقليم كردستان العراق خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر المقبل.