هل الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة باطلة؟.. الأزهر يجيب

يجهل بعض المصلين بماذا يتصرف إذا عرف أن صلاته لم تكن في اتجاه القبلة، ويتساءل البعض حكم الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة؟ فهل يجب إعادة الصلاة أم لا ؟ وفي السطور التالية نتعرف على حكم صلاة من أخطأ في اتجاه القبلة.

ما حكم الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة لـ الأزهر إن الصلاة تكون صحيحة إذا اجتهد المسلم في تحري اتجاه القبلة، وبذل وسعه للوصول إليها، ثم تبين أنه صلى في غير اتجاهها؛ استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة لـ الأزهر أن من كان في بلد يمكنه أن يسأل أهله عن اتجاه القبلة، أو يستدل عليها بمحاريب المساجد وما في حكمها، ثم صلى إلى غيرها بحجة الاجتهاد، فإن صلاته لا تصح، ويجب عليه إعادتها، لأن هذا الموضع ليس مجالًا للاجتهاد مع توافر علامات تدل على القبلة.

حكم من صلى في اتجاه غير القبلة متعمدا

وأضافت لجنة الفتوى أن من يتعمد الصلاة إلى غير القبلة فصلاته باطلة بلا خلاف، ويأثم بذلك لاستهانته بأعظم أركان الدين، وتلاعبه بالعبادة.

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب شرعًا على المسلم الذي أراد الصلاة ولم يعرف جهة القبلة أن يسأل عنها أو يجتهد في تحريها.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، أن من اجتهد أو سأل ثم أخطأ وتبين له الخطأ بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

دار الإفتاء: من جهل اتجاه القبلة يجب عليه السؤال أو الاجتهاد قبل الصلاة

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا صلى المسلم دون سؤال أو اجتهاد، ثم تبين له أنه أخطأ في اتجاه القبلة، فإن صلاته غير صحيحة ويلزمه الإعادة، أما إذا اتضح له بعد الصلاة أنه كان على صواب في اتجاهه للقبلة، فإنه يعد مقصرًا لتركه واجب الاجتهاد، ويلزمه القضاء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حرج على من قلّد من يقول بصحة الصلاة في هذه الحالة، إلا أنه يجب عليه تحري القبلة في الصلوات القادمة بالسؤال أو الاجتهاد، خروجًا من خلاف الفقهاء واحتياطًا للصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.