اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 16 أغسطس 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم السبت 16 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا مع اختلافات طفيفة بين المزارع والمستهلك، حيث سجلت الفراخ البيضاء تراجعًا محدودًا بينما استمرت أسعار بعض الأصناف الأخرى عند مستوياتها المعتادة.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء في المزارع من 62 إلى 63 جنيهًا للكيلو

الفراخ البيضاء للمستهلك من 72 إلى 73 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو في المزارع من 98 إلى 103 جنيهات للكيلو

الفراخ الساسو للمستهلك من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي نحو 110 جنيهات للكيلو

الفراخ الأمهات البيضاء نحو 55 جنيهًا للكيلو في المزارع و65 جنيهًا للمستهلك

الفراخ الأمهات الساسو نحو 95 جنيهًا للكيلو

الفراخ الحمراء للمستهلك حوالي 101 جنيه للكيلو

البانيه يتراوح بين 160 و170 جنيهًا للكيلو

الأوراك نحو 95 جنيهًا للكيلو

الصدور بالعظم 120 جنيهًا للكيلو

الكبد والقوانص 85 جنيهًا للكيلو

البط البلدي نحو 95 جنيهًا للكيلو

الرومي الأبيض نحو 95 جنيهًا للكيلو

الرومي البلدي نحو 105 جنيهات للكيلو

أسعار البيض

البيض الأبيض من 123 إلى 126 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر من 128 إلى 129 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي نحو 140 جنيهًا للكرتونة

البيض الملون (المخصص للمطاعم والفنادق) نحو 135 جنيهًا للكرتونة

البيض المخصب المستخدم في مزارع التربية يتراوح بين 145 و150 جنيهًا للكرتونة

ويعكس استقرار الأسعار وفرة المعروض في الأسواق، خاصة مع تراجع الطلب نسبيًا خلال النصف الثاني من أغسطس، في حين يظل البيض بديلًا غذائيًا مناسبًا لكثير من الأسر في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

