الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
الدردير:الزمالك مش هينافس على المركز الثاني..احنا داخلين على الدوري
مصر وألمانيا: رفضٌ مشترك للتصعيد الإسرائيلي وتأكيد على أولوية الحلول السلمية بالمنطقة
توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في الفيوم
أسعار الدولار مقابل الجنيه فى 10 بنوك اليوم السبت 16-8- 2025
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
مقتل 18 شخصا فى حادث سقوط حافلة بالجزائر
إليسا تتعرض لموقف صعب أثناء حفلها بالساحل الشمالي
الزمالك يبحث عن الفوز الثاني بالدوري على حساب المقاولون.. الليلة
تحقيقات وملفات

برنامج تدريبي لـ521 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تولي الدولة أهمية قصوي لملفي التصالح على مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء ولذى تسعى دائما لتدريب العاملين بالمحافظات ورفع كفائتهم في هذين الملفين..

برنامج تدريبي بمركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن تنظيم الوزارة للبرنامج التدريبى الخامس للعاملين بمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 17 أغسطس الجارى وحتى 3 سبتمبر القادم بحضور عدد من قيادات الوزارة وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  .

منظومة التصالح على مخالفات البناء

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي سيكون بمشاركة مسئولى ملف التصالح ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى و المراكز التكنولوجية وتراخيص البناء ، ويبلغ عدد المتدربين على مستوي المدن والأحياء 440 متدرباً و81 على مستوي الديوان العام للمحافظات وذلك بإجمالى 521 متدرب وسيتم تقسيم الأحياء والمدن بكل المحافظات على عدد من المجموعات.

برنامج تدريبي

وأشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج التدريبي الجديد يهدف إلى الرد على أى استفسارات فنية أو تقنية فيما يخص منظومة التصالح والإجراءات التي يتم تنفيذها فى المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة و التيسيرات والتسهيلات التي تم إعلانها من الوزارة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما يساهم فى تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

إصدار تراخيص البناء

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن البرنامج التدريبي يستهدف أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إصدار تراخيص البناء بالمحافظات وزيادة معدلات التراخيص الصادرة للمواطنين فى ظل إلغاء الاشتراطات البنائية وذلك بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لإعطاء دفعة لهذا الملف المهم، بعد تبسيط الدورة الإجرائية والمستندات المطلوبة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين فى الحصول على رخصة بناء ، حيث تم التنسيق مع إدارة التراخيص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوكمة المنظومة والاعتماد علي التحول الرقمي بما يحقق توجيهات الدولة فى دفع معدلات الإنجاز فى هذا الملف المهم .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي أهمية قصوي لملفي التصالح على مخالفات البناء وإصدار تراخيص البناء وتعمل مع جميع الوزارات والجهات المعنية بروح الفريق الواحد لتذليل أى عقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع وتيرة العمل ومضاعفة نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء فى هذه الملفات الحيوية التى تهم جميع المواطنين بالمحافظات.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة ملفات التصالح

