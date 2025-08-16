متبقيات المبيدات: تحليل 23 ألف عينة لصادرات السلع الغذائية خلال يوليو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، استقبل خلال شهر يوليو الماضي، أكثر من 23 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة وإصدار النتائج الخاصة بها.



جاء ذلك في تقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال شهر يوليو الماضي، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم الصادرات الزراعية المصرية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم خلال شهر يوليو الماضي، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 2,5 ألف عينة، وتحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 7 آلاف عينة، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 12,5 ألف عينة وتم فحص أكثر من 1,6 ألف عينة لمشروع الرصد الوطني، ليتجاوز إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الشهر ذاته 23 ألف و 600 عينة.

واوضحت مدير المعمل، أن المعمل شهد عدة أنشطة على المستوى الدولي خلال يوليو، حيث تم تجديد اعتماد فرع المعما بالإسماعيلية للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الإعتماد الأمريكية A2LA وذلك للعام الثالث على التوالي، كذلك تم تنظيم البرنامج التدريبي الدولي، حول الكشف عن متبقيات المبيدات وعن العقاقير البيطرية في الأغذية" لمتخصصين من دولة الكاميرون بمركز التدريب التابع للمعمل، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

واضافت أنه تم استقبال زيارة علمية لمتخصصين من دولة الجزائر من المركز الوطني للسموم- قسم سمية الأغذية لوزارة الصحة الجزائرية تحت عنوان: " نظام مراقبة وتوكيد الجودة بالمعامل المعنية بنحاليل سلامة الغذاء"، واستقبال وفد من دولة ناميبيا فى إطار الزيارة الرسمية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالتعاون مع العلاقات الزراعية الخارجية، لافتة إلى مشاركة المعمل في الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن متبقيات المبيدات، والتى تختص لتقييم مخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية، وحضور ويبينار حول "تعزيز ممارسات سلامة الغذاء ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تأسيس شبكة إقليمية لأبحاث وسلامة الغذاء.

وتابعت مدير المعمل أن هناك مجموعة من الهيئة البحثية بالمعمل شاركت في سلسلة ويبينار التي نظمتها كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن المشاركة في البرنامج التدريبي الدولي حول "ضمان سلامة وأمن الغذاء" والذي تم تنظيمه في سنغافورة، والذي استهدف بناء القدرات في مجالي سلامة الغذاء وأمن الغذاء.

وأشارت عبداللاه إلى تنظيم المعمل ورشتي عمل متتاليتين في محافظتي الدقهلية والإسماعيلية. استهدفتا دعم منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية، حيث ركزت الأولى في الدقهلية على البطاطس، والثانية في الإسماعيلية على الموالح، حيث ناقشت الورشتان أهمية متبقيات المبيدات وتأثيرها المباشر على عمليات الإنتاج والتصدير في مصر، وحضر كل منهما أكثر من 100 ممثل عن شركات إنتاج وتصدير هذه المحاصيل.

وقالت إن المعمل شارك خلال يوليو في فعاليات كبرى هامة، في اليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار "سلامة الغذاء العلم وأسس اتخاذ القرارات"، حيث ألقى محاضرة حول مخاطر المركبات الكيميائية، كما شارك في احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما ساهم في تطوير الكوادر البحثية من خلال تدريب على الفحص الظاهري للعينات الغذائية، وتنظيم سيمنار حول أحدث التقنيات العلمية في الفحص الميكروبي. بالإضافة إلى ذلك، نظم ورشة عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أثر الملوثات على الصناعات الغذائية، وألقى كلمة في مهرجان الحوكمة الرشيدة 2025 بالتعاون مع جمعية حماية المحاصيل الدولية.