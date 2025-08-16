قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة من هولندا | صور
وفاة طبيب أثناء أداء عمله فى وحدة صحية بقنا
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
الاحتلال يوسع عملياته في قطاع غزة .. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد المشهد

إسراء صبري

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من مدينة غزة، إن الجيش الإسرائيلي وسّع من نطاق عدوانه البري على القطاع، حيث يواصل عملياته في الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون وصولاً إلى مناطق الصبرة. 

وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام الأخيرة ما يقرب من 400 منزل في هذه المناطق، ما دفع بمئات العائلات الفلسطينية للنزوح نحو غرب ووسط غزة، في وقت لم يعد فيه الحديث عن نزوح جديد إلى الجنوب، بل عن موجات نزوح داخل المدينة نفسها. 

وأكد أن الاحتلال بات يسيطر بشكل كامل على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، فضلاً عن سيطرته التامة على محافظة الشمال التي شهدت تدميراً واسعاً في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن ما تبقى من مدينة غزة يقتصر على وسطها وأحيائها الغربية مثل الشيخ رضوان وتل الهوى ومخيم الشاطئ، مشيراً إلى أن استمرار توغل الجيش الإسرائيلي من المحور الجنوبي الشرقي قد يقود إلى تطويق المدينة بالكامل. 

وأضاف أن عمليات الاستهداف لم تتوقف عند المنازل فقط، بل طالت المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، حيث وصل قبل قليل إلى مستوصف الشيخ رضوان جثمانا شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي في منطقة زيكيم، كما أصيب آخرون قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية في محور نتساريم وسط القطاع.

وأكد أبو كويك أن القصف الإسرائيلي امتد أيضاً إلى خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث أُبيدت عائلة كاملة الليلة الماضية نتيجة استهداف مباشر. 

وأضاف أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية قصفت قبل وقت قصير مناطق جنوب غرب خان يونس، في مشهد يعكس أن مختلف محافظات القطاع تتعرض في الوقت نفسه لغارات وقصف مدفعي متواصل، وأن أعداد الشهداء تتزايد على نحو خاص بين الفلسطينيين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات سواء في رفح أو خان يونس أو شمال القطاع.

