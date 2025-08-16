ضبط 10 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كرداسة.. صور

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناحية كرداسة في إطار الحملات التفتيشية المكثفة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن وثلاجات التخزين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي ضمن جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المعروض مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة العامة.

وأضاف المحافظ أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين موجهًا مديرية الطب البيطري بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري استمرار تكثيف الحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين تنفيذًا لخطة المديرية في أداء دورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد تمكنت مؤخرًا من ضبط وإعدام 42 طنًا من مصنعات اللحوم الفاسدة ومستلزمات التصنيع في إطار نفس الجهود الرامية إلى حماية المستهلكين.

وقد نُفذت الحملة بحضور العميد عدلي الجمال، مدير مباحث تموين الجيزة، والعقيد حسن الصبان، والعقيد أحمد أبو بكر، بمباحث التموين.