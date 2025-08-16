قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
رياضة

الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
عبدالحكيم أبو علم

 أكدت إدارة الأهلى أنه ليس هناك أي مفاوضات حاليا  لضم إبراهيم عادل، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجزيرة الإماراتى خاصة أنه منتقل حديثا من بيراميدز.


الأهلي ينفي التعاقد مع إبراهيم عادل 

وأوضحت أن هناك علاقات مميزة تربطها بالأندية الإماراتية وعلى رأسها الجزيرة وقصة الشرط الجزائى الموجودة فى عقد اللاعب لن يتم اللجوء لها لأنها ليست من سمات الأهلى على الإطلاق، مشددة على أن اللاعب يتقاضى راتبا يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا بخلاف بعض الامتيازات الأخرى ومن الصعب منحة تلك المستحقات فى الأهلى.

الأهلي يفوز على فاركو برباعية نظيفة


وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيرا علي فاركو 4-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء امس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة مستحوذًا على الكرة وسط محاولات هجومية مستمرة أثمرت عن تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما محمد شريف في الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وأداءه القوي وأضاف هدفين آخرين بقدم زيزو في الدقيقة 70 وجراديشار الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 81 فيما سجل محمد فخري هدف فاركو الوحيد. بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط ويصل للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.  


 

النادي الأهلي الاهلي ابراهيم عادل بطولة الدوري مباراة الأهلي وبيراميدز توقيع إبراهيم عادل للأهلي راتب إبراهيم عادل

