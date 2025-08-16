الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل

أكدت إدارة الأهلى أنه ليس هناك أي مفاوضات حاليا لضم إبراهيم عادل، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجزيرة الإماراتى خاصة أنه منتقل حديثا من بيراميدز.



الأهلي ينفي التعاقد مع إبراهيم عادل

وأوضحت أن هناك علاقات مميزة تربطها بالأندية الإماراتية وعلى رأسها الجزيرة وقصة الشرط الجزائى الموجودة فى عقد اللاعب لن يتم اللجوء لها لأنها ليست من سمات الأهلى على الإطلاق، مشددة على أن اللاعب يتقاضى راتبا يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا بخلاف بعض الامتيازات الأخرى ومن الصعب منحة تلك المستحقات فى الأهلى.

الأهلي يفوز على فاركو برباعية نظيفة



وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيرا علي فاركو 4-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء امس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز. سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة مستحوذًا على الكرة وسط محاولات هجومية مستمرة أثمرت عن تقدم الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما محمد شريف في الدقيقة 10 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وأداءه القوي وأضاف هدفين آخرين بقدم زيزو في الدقيقة 70 وجراديشار الذي اختتم رباعية الأهلي في الدقيقة 81 فيما سجل محمد فخري هدف فاركو الوحيد. بهذا الفوز يضيف الأهلي ثلاث نقاط ويصل للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.



