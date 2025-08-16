برنامج خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهتي المحلة وبيراميدز في الدوري

وضع الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى لفريق الأهلى، برنامجا خاصا لتجهيز لاعبيه لمواجهتى غزل المحلة وبيراميدز فى الجولتين الرابعة والخامسة لمسابقة الدورى قبل توقف البطولة فى الأسبوع الأول من سبتمبر بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى.

ويغيب فريق الأهلى عن الجولة الثالثة طبقا لنظام القرعة التى تبعد ناديا عن كل جولة، حيث تقام المسابقة بمشاركة 21 فريقا.

ومنح الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعبية راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل أن يعودوا للتدريبات وثم تحديد خوض مواجهة ودية فى نفس توقيت الجولة، والتى يغيب عنها الفريق فى الفترة المقبلة، ويحل الأهلى ضيفا على غزل المحلة يوم الاثنين 25 أغسطس قبل أن يستضيف بيراميدز 30 أغسطس بطاقم تحكيم أجنبى، بناء على طلب مسئولى القلعة الحمراء.