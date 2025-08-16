إعلامي : حامد حمدان زملكاوي وألفينا فرض نفسه من أول تدريب

كشف الإعلامي محمد عراقي أن نادي الزمالك نجح في حسم صفقة انتقال اللاعب حامد حمدان قادماً من نادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح محمد عراقي عبر برنامجه مثلث الهجوم المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم : أن مسئولو الزمالك أتموا اتفاقهم مع إدارة بتروجيت على كافة تفاصيل الصفقة، ليصبح حمدان لاعبًا في صفوف الفريق الأبيض بشكل رسمي، في إطار تدعيم صفوفه للمنافسات المقبلة.

وأضاف محمد عراقي أن اللاعب ألفينا، المنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك، نجح في فرض نفسه بقوة خلال التدريبات الجماعية للفريق، بعدما قدم أداءً مميزًا نال به إعجاب الجهاز الفني.

ويفاضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدربه بين الاعتماد على اللاعب في قائمة مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز، في ظل جاهزيته الفنية والبدنية.