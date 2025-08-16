زيلينسكي: روسيا قد تصعّد هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قد تصعّد من هجماتها على الخطوط الأمامية خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن القوات الأوكرانية تواصل استعداداتها لصد أي محاولات تقدم، في ظل تصاعد العمليات العسكرية على أكثر من محور ميداني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي عقدا قمة في ولاية ألاسكا وتضمن اللقاء العديد من اللقطات المهمة.

ونرصد منها، تجوّل حيوان "الموظ" ‏في محيط قاعدة إلمندورف– ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا التي ‏ستستضيف قمة بوتين وترامب؛ وبدا "الموظ" في المشاهد المصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يتجوّل ‏بمنتهى الهدوء والراحة دون أي اضطراب أو انزعاج.‏