مساعد وزير الشباب: التواصل المباشر مع الشباب يرفع وعيهم ويعزز الثقة مع الدولة

أكد مصطفى عز العرب، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن التواصل المباشر مع الشباب في الميدان بلغة بسيطة وواضحة أسهم بشكل كبير في رفع مستوى وعيهم وفهمهم لمبادرات الدولة، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة أتاحت للشباب فرصة للتعبير عن أفكارهم واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم.

وأوضح عز العرب، خلال حواره على القناة الأولى، أن أحد أبرز التحديات يتمثل في رغبة الشباب في التفكير خارج الصندوق وامتلاكهم طاقة مبادرة عالية، لافتا إلى أن بناء الثقة بين الشباب والمسؤولين يعد خطوة أساسية لنجاح أي برنامج أو مشروع.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تقوم على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور التنشئة والتنمية المتكاملة للنشء والشباب، والذي يستهدف جميع الفئات العمرية من الأطفال وحتى سن 45 عامًا، مع التركيز على الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، إلى جانب اكتشاف ورعاية المواهب.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في إطار منظومة متكاملة تضم مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تشمل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف، والثقافة، والشئون الاجتماعية، بما يضمن تنفيذ البرامج بصورة متكاملة على أرض الواقع.

ونوه إلى أن وجود استراتيجية وطنية للشباب يعزز من أداء الدولة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالشباب، مؤكداً أن هذه الخطة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، بعد دمج عدة جهات ومسارات ضمن هيكل تنظيمي موحد لتسهيل التنفيذ والمتابعة بشكل أكثر كفاءة.