يونيسف: النساء الحوامل في غزة يعانين من سوء تغذية حاد

أكدت منظمة يونيسف، أن العديد من الحوامل بغزة يعانين من سوء تغذية حاد ما يؤدي إلى ولادة أطفال بظروف صحية حرجةـ حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت يونيسف:" عدد الأطفال الذين دخلوا في مرحلة سوء التغذية الحاد بغزة ارتفع بنسبة 180%".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية فسطينية اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 251 حالة وفاة بينهم 108 أطفال.

وقالت إن "مستشفيات غزة سجلت خلال 24 ساعة وفاة 11 حالة بينهم طفل نتيجة سوء التغذية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".