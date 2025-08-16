مصر والجزائر يؤكدان رفضهما لقرار إسرائيل بتوسيع العدوان على غزة

أكد وزير الخارجية د بدر عبد العاطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف خلال اتصال هاتفي موقفهما الثابت في رفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان على قطاع غزة.

وأعرب الوزيران عن إدانتهما لهذه الخطوة التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في القطاع.

ضرورة وقف شامل لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات

كما اتفق الوزيران على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشددا على أهمية ضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

الرفض القاطع للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي

في السياق ذاته، جدد وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، مُشددين على رفضهما للتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد عبدالعاطي وعطاف، دعمهما المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه المشروعة.