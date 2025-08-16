استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فسطينية اليوم السبت، بأن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرين برصاص قوات الاحتلال من طالبي المساعدات في منطقة زكيم شمال غرب قطاع غزة.

وأضافت وكالة "وفا"، أن 5 فلسطينيين استشهدوا 5 وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة التوم في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت مصادر طبية فسطينية بارتفاع حصيلة الوفيات جراء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 251 حالة وفاة بينهم 108 أطفال.

وقالت المصادر الطبية إن "مستشفيات غزة سجلت خلال 24 ساعة وفاة 11 حالة بينهم طفل نتيجة سوء التغذية".