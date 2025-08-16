قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
أخبار العالم

ماكرون: نرحب باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية

ماكرون
ماكرون
قسم الخارجي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت على منصة إكس عقب محادثاته مع قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، أن "ائتلاف الراغبين" سيعقد اجتماعًا جديدًا قريبًا، سيناقش خلاله شركاء أوكرانيا الضمانات الأمنية.

 وقال ماكرون عن "اجتماع تنسيقي عُقد صباح اليوم مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وشركائي الأوروبيين بعد اجتماع الرئيس ترامب والرئيس بوتين في ألاسكا". 

وأشار ماكرون إلى أنه "بعد انتهاء هذا الاجتماع، واصلنا مناقشاتنا مع زملائي الأوروبيين".

وأوضح أنه "من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا في ظل استمرار حربها العدوانية، وحتى إرساء سلام قوي ودائم يحترم حقوق أوكرانيا".

وأشار إلى أن "أي سلام دائم يجب أن يقترن بضمانات أمنية راسخة. وفي هذا الصدد، أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة".

وأضاف ماكرون "سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في تحالف الراغبين، الذين سنلتقي بهم قريبًا لتحقيق تقدم ملموس".

وأكد الرئيس الفرنسي: "من المهم أيضًا استخلاص جميع الدروس من السنوات الثلاثين الماضية، ولا سيما من ميل روسيا الراسخ إلى عدم الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف أن الحلفاء سيواصلون "العمل بشكل وثيق مع الرئيس الأمريكي والرئيس زيلينسكي لحماية مصالحنا بروح من الوحدة والمسؤولية".

واختتم ماكرون قائلاً: "فرنسا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا".

ماكرون الرئيس الفرنسي ائتلاف الراغبين الرئيس ترامب زيلينسكي

