ماكرون: نرحب باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت على منصة إكس عقب محادثاته مع قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، أن "ائتلاف الراغبين" سيعقد اجتماعًا جديدًا قريبًا، سيناقش خلاله شركاء أوكرانيا الضمانات الأمنية.

وقال ماكرون عن "اجتماع تنسيقي عُقد صباح اليوم مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وشركائي الأوروبيين بعد اجتماع الرئيس ترامب والرئيس بوتين في ألاسكا".

وأشار ماكرون إلى أنه "بعد انتهاء هذا الاجتماع، واصلنا مناقشاتنا مع زملائي الأوروبيين".

وأوضح أنه "من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا في ظل استمرار حربها العدوانية، وحتى إرساء سلام قوي ودائم يحترم حقوق أوكرانيا".

وأشار إلى أن "أي سلام دائم يجب أن يقترن بضمانات أمنية راسخة. وفي هذا الصدد، أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة".

وأضاف ماكرون "سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في تحالف الراغبين، الذين سنلتقي بهم قريبًا لتحقيق تقدم ملموس".

وأكد الرئيس الفرنسي: "من المهم أيضًا استخلاص جميع الدروس من السنوات الثلاثين الماضية، ولا سيما من ميل روسيا الراسخ إلى عدم الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف أن الحلفاء سيواصلون "العمل بشكل وثيق مع الرئيس الأمريكي والرئيس زيلينسكي لحماية مصالحنا بروح من الوحدة والمسؤولية".

واختتم ماكرون قائلاً: "فرنسا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا".