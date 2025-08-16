حادثة مفجعة في الدنمارك.. قطار يدهس جرار زراعي وسقوط قتلى ومصابين

قالت الشرطة الدنماركية، السبت، إن القطار السريع الذي اصطدم بجرار زراعي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 آخرين، كان يسير "بسرعة عالية نسبيا" عندما وقع الاصطدام.

وكان سائقا القطار والشاحنة من بين المصابين بجروح بالغة في حادث يوم الجمعة عند معبر للسكك الحديدية في بيورنْدْروب، جنوب غرب الدنمارك.

وأفادت الشرطة بوفاة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، بينما لا يزال خمسة من المصابين السبعة والعشرين في حالة حرجة.

اصطدم القطار، الذي كان متجهًا من كوبنهاجن إلى مدينة سوندربورج الغربية، بالشاحنة أثناء عبورها السكة في موقع لا يوجد فيه حاجز.

وأفادت السلطات بأن التحقيق سيحدد ما إذا كانت إشارات الضوء والصوت عند المعبر تعمل وقتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حادثا مماثلا وقع في يوليو على بعد ثلاثة كيلومترات فقط، عندما لقي سائق يبلغ من العمر 24 عاما حتفه بعد أن صدمته قطار بسيارته عند معبر آخر.