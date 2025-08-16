رئيسة وزراء الدنمارك: لا أؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، اليوم السبت إن بلادها لا تؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي رغم إدانة بلادها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي منشور على فيسبوك يوم السبت، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن "الاعتراف بفلسطين هنا والآن لن يساعد آلاف الأطفال الذين يكافحون حاليا من أجل بقائهم، بغض النظر عن مدى رغبة المرء في ذلك".

ووصفت فريدريكسن نتنياهو بأنه "مشكلة في حد ذاته"، موضحة أن "سلوكه المستمر والعنيف للغاية" غير مقبول.

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت فرنسا على رأس الدول التي أعلنت نيتهل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى بريطانيا ومالطا والنرويج والبرتغال وأستراليا.