قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء الدنمارك: لا أؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الدولة الفلسطينية
الدولة الفلسطينية
ناصر السيد

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، اليوم السبت إن بلادها لا تؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي رغم إدانة بلادها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي منشور على فيسبوك يوم السبت، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن "الاعتراف بفلسطين هنا والآن لن يساعد آلاف الأطفال الذين يكافحون حاليا من أجل بقائهم، بغض النظر عن مدى رغبة المرء في ذلك".

ووصفت فريدريكسن نتنياهو بأنه "مشكلة في حد ذاته"، موضحة أن "سلوكه المستمر والعنيف للغاية" غير مقبول.

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وكانت فرنسا على رأس الدول التي أعلنت نيتهل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى بريطانيا ومالطا والنرويج والبرتغال وأستراليا. 

رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسن الاعتراف بالدولة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

حملة مكبرة بأسوان لإغلاق وتشميع6محلات مخالفة ورفع ومصادرة178من الإشغالات

فرقة أسوان للفنون الشعبية

فرقة أسوان للفنون الشعبية تختتم مشاركتها في مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية.. صور

رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر

كسر مفاجئ بخط مياه نادي التجديف بالأقصر.. ورئيس الشركة يتدخل ميدانيًا| صور

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد