رئيس الوزراء الفلسطيني يزور القاهرة ويعقد مؤتمرا صحفيا عند معبر رفح..الاثنين

يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى زيارة القاهرة غدا الأحد، ويلتقي خلال زيارته وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن لقاء مصطفى وعبد العاطي، سيبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأوضحت وكالة وفا، أن مصطفى وعبد العاطي سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في معبر رفح البري يوم الإثنين المقبل، عقب الاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة لقطاع غزة، كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة.