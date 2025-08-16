قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء يكشف موقف المستأجر عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتحرير العلاقة
1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم محمود عبد العزيز يظهر مع عمرو دياب في الساحل | شاهد

شيكو، عمرو دياب، كريم محمود عبدالعزيز وحمادة إسماعيل
شيكو، عمرو دياب، كريم محمود عبدالعزيز وحمادة إسماعيل
يارا أمين

ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الهضبة عمرو دياب وشيكو والمنتج حمادة إسماعيل أثناء قضائهم إجازة صيفية في الساحل الشمالي.

هذا الظهور هو الأول لكريم محمود عبد العزيز بعد رجوعه لزوجته آن الرفاعي بعد طلاق سريع دام ما يقارب من شهر وسط شائعات ربطت بين انفصاله وعلاقته بالفنانة دينا الشربيني وهو ما لم يتم تأكيده من أي منهما، ولكن قيام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر على إنستجرام أشار إلى إمكانية وجود علاقة بينهما انتهت بعودته لزوجته وأم بناته لاحقا.

الغريب أن هذه الشائعات نفسها ترددت بين عمرو دياب ودينا الشربيني، وقيل إنهما تزوجا عرفيا، ثم انفصلا، دون أن يؤكد أي منهما أيضا وجود علاقة بينهما رغم تواجدهما معا في عدة مناسبات فنية وشخصية.

حفلة عمرو دياب في العلمين

وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلا ناجحا ضمن مهرجان العلمين ووجه الشكر لفريق عمل ألبومه الجديد ابتدينا، وذلك خلال حفله فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة، المقامه حاليا على مسرح u arena.

كما وجه عمرو دياب الشكر للملحن عمرو مصطفى تحديدا بعد ان عاد للتعاون معه مرة أخرى، فى ألبومه الأخير “ابتدينا”.

وقال عمرو دياب: "أنا عايز أوجه الشكر لصديقي وحبيبي عمرو مصطفى، لأن بقالنا سنين مشتغلناش مع بعض، وهو اشتغل معايا الألبوم ده في خطفونى، وبخصه بالشكر".
 

ولاقت أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب اشادة كبيرة، وهو من كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي، تحت إشراف المخرج طارق العريان.

شيكو فيسبوك عمرو دياب كريم محمود عبدالعزيز حمادة إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري: دور رئيسي في تعزيز المسؤولية المجتمعية بالمبادرات التعليمية

ابراهيم سرحان

تحليل نتائج "إي فاينانس" المالية .. كيف ساهمت الشركات التابعة في تعزيز الإيرادات؟

تعاون جديد

للتعليم والتوظيف.. بروتوكول تعاون يدعم شباب المهندسين في مصر

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد