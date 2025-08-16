كريم محمود عبد العزيز يظهر مع عمرو دياب في الساحل | شاهد

ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الهضبة عمرو دياب وشيكو والمنتج حمادة إسماعيل أثناء قضائهم إجازة صيفية في الساحل الشمالي.

هذا الظهور هو الأول لكريم محمود عبد العزيز بعد رجوعه لزوجته آن الرفاعي بعد طلاق سريع دام ما يقارب من شهر وسط شائعات ربطت بين انفصاله وعلاقته بالفنانة دينا الشربيني وهو ما لم يتم تأكيده من أي منهما، ولكن قيام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر على إنستجرام أشار إلى إمكانية وجود علاقة بينهما انتهت بعودته لزوجته وأم بناته لاحقا.

الغريب أن هذه الشائعات نفسها ترددت بين عمرو دياب ودينا الشربيني، وقيل إنهما تزوجا عرفيا، ثم انفصلا، دون أن يؤكد أي منهما أيضا وجود علاقة بينهما رغم تواجدهما معا في عدة مناسبات فنية وشخصية.

حفلة عمرو دياب في العلمين

وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلا ناجحا ضمن مهرجان العلمين ووجه الشكر لفريق عمل ألبومه الجديد ابتدينا، وذلك خلال حفله فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة، المقامه حاليا على مسرح u arena.

كما وجه عمرو دياب الشكر للملحن عمرو مصطفى تحديدا بعد ان عاد للتعاون معه مرة أخرى، فى ألبومه الأخير “ابتدينا”.

وقال عمرو دياب: "أنا عايز أوجه الشكر لصديقي وحبيبي عمرو مصطفى، لأن بقالنا سنين مشتغلناش مع بعض، وهو اشتغل معايا الألبوم ده في خطفونى، وبخصه بالشكر".



ولاقت أغنية “خطفوني” للنجم عمرو دياب اشادة كبيرة، وهو من كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي، تحت إشراف المخرج طارق العريان.