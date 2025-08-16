"حماة الوطن" : الحزب في حالة انعقاد دائم استعدادًا للاستحقاقات الدستورية

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، إن الأمانة عقدت اجتماعها الدوري لبحث ما تحقق خلال الفترة الماضية واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب يتحرك وفق استراتيجية واضحة لمواكبة الاستحقاقات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها انتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن الاجتماع ناقش مدى جاهزية الأمانات بالمحافظات لاستكمال تشكيلاتها والاستعداد لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف الأجرود، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشؤون القانونية تمثل العمود الفقري لأي استحقاق انتخابي، إذ تبدأ الإجراءات منذ تقديم الأوراق وحتى إعلان أسماء الفائزين سواء بالنظام الفردي أو القائمة، وفقًا للقوانين المنظمة.

وأكد أن حضور ممثلي الأمانات من جميع المحافظات، بما فيها المحافظات الحدودية والنائية مثل أسوان والوادي الجديد وسيناء، عكس التزام كوادر الحزب وقدرتهم على مواكبة أي نداء تنظيمي، في إطار حزب اندمج مع الشارع منذ الانتخابات الرئاسية واستمر في العمل بلا توقف.

وأكد أمين أمانة الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن أن الحزب يعمل حاليًا على إعداد كوادر قانونية قادرة على دعم العمل التشريعي والبحثي، ومراجعة مشروعات القوانين التي تُحال من نواب غرفتي البرلمان، إلى جانب تذليل العقبات أمام الأمانات بالمحافظات.

وشدد على أن الحزب يضع على رأس أولوياته تهيئة المناخ القانوني لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بكفاءة، مع ضمان تواصل يومي ومباشر بين الأمانات المركزية والفرعية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.