انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
برلمان

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

عبد الرحمن سرحان

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

غزة فلسطين الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

مشاجرة

بسبب صيانة توك توك.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة بالسلام

المتهمتين

فيديوهات مثيرة.. حبس التيك توكر فراولة وتفاحة 4 أيام

غرق شاب

غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

بالصور

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

