قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيريرا يخضع لفحوصات طبية بعد تعرّضه لوعكة صحية في ستاد القاهرة
أستاذ تمويل واستثمار: الرئيس السيسي يهمه شعور المواطن بانخفاض الأسعار |فيديو
جمال حمزة: الزمالك سيكون شرسًا هجوميًا.. والتعادل مع المقاولون «مُتوقع»
البيت الأبيض يرد بسخرية على تقرير بشأن وثائق سرية عن قمة ألاسكا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس
لم أعتزل الفن.. مشيرة إسماعيل: الحجاب ليس عائقًا أمام تقديم أعمال ناجحة | خاص
أحمد بلال: جماهيرية الزمالك تمنحه الأفضلية في الدوري
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
استبعاد للشناوي في الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل
إعلام إسرائيلي: الوسطاء يعدّون "إطارًا جديدًا لصفقة جزئية" بشأن غزة
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليه نفسهم بتتسد.. اعرف أسباب فقدان الشهية عند كبار السن وطرق علاجها

كبار السن
كبار السن
اسماء محمد

-مشاعر سلبية ومتاعب صحية وراء فقدان الشهية عند كبار السن.

-الترطيب والعصائر وتنويع الطعام أفضل حلول فقدان الشهية 

-الرياضة تحمى كبار السن من مشاكل عديدة تفقد الشهية 

يعاني عدد كبير من كبار السن من فقدان الشهيه وعدم الرغبه في تناول الطعام مما يسرع من ظهور أعراض الشيخوخة والأمراض الجسدية والنفسية لذا من المهم معرفة الأسباب وعلاجها.

وقدم موقع seniorservicesofamerica أهم 8 أسباب شائعة لفقدان الشهية لدى كبار السن
 

الجفاف


في كثير من الأحيان، لا يحصل كبار السن على كمية كافية من السوائل. أظهرت إحدى الدراسات أن ما يصل إلى 40% من كبار السن يعانون من نقص مزمن في السوائل، وأن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم أعلى معدلات دخول إلى المستشفى بسبب الجفاف.

قد يكون هذا نتيجة لبعض الأدوية، أو النسيان، أو ببساطة عدم الشعور بالعطش بسبب أنماط الحياة المستقرة.

بالإضافة إلى فقدان الشهية، قد يكون الجفاف مسؤولاً عن مجموعة متنوعة من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية فضلاً عن ارتفاع خطر السقوط.

الجفاف

الشعور بالوحدة أو الاكتئاب


قد يُشعر تناول الطعام بمفردك بالوحدة الشديدة. قد يكره بعض كبار السن تناول الطعام لأنهم لا يرغبون في تناوله بمفردهم أو تحضيره لشخص واحد فقط. قد يدفع هذا كبار السن إلى تفويت وجباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يُصيب الاكتئاب ما بين 10% و20% من كبار السن، وقد يُسبب فقدان الشهية. الاكتئاب ليس حالة طبيعية، ويجب علاجه كأي مرض آخر. 

فقدان السيطرة 


في بعض الأحيان قد يشعر كبار السن وكأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم عندما يصبحون معتمدين على الآخرين وعدم القدرة على اختيار ما تأكله أو متى تأكله يمكن أن يسبب مشاكل في الشهية، وخاصة إذا أصبحت أوقات الوجبات وقتًا للخلافات حول الطعام.

إذا كنت ترعى شخصًا مسنًا، فحاول إشراكه في اتخاذ القرارات وإعداد الوجبات و قد يساعد ذلك على منحه شعورًا بالسيطرة والرغبة في تناول ما يُقدم له.

 صعوبة في المضغ أو البلع


قد يصبح تناول الطعام أحيانًا مزعجًا أو صعبًا، مما يجعل العديد من كبار السن يقاومون أوقات الوجبات.قد تنجم صعوبة المضغ أو البلع عن بعض المشاكل، مثل:مشاكل الأسنان والأدوية  والجراحة أو العلاجات الطبية والخرف، ومرض باركنسون، والسكتة الدماغية، والتصلب المتعدد، وغيرها من الحالات الصحية.

للوقاية من مضاعفاتها الخطيرة.. تجنب أسباب صعوبة البلع


إذا لم تكن مشاكل البلع مرتبطة بمرض أكثر خطورة، فمن الممكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل الجهد المطلوب لمضغ الطعام وبلعه، مثل:مزج الأطعمة في العصائر اوتناول كميات صغيرة من الطعام وتناوله ببطء
إضافة عامل تكثيف إلى السوائل


قلة ممارسة الرياضة

 
يؤدي نمط الحياة الخامل إلى فقدان الشهية لدى كبار السن. قد يحتاج كبار السن إلى تحفيز شهيتهم للشعور بالجوع.

إن زيادة النشاط البدني اليومي يمكن أن يعزز الشهية ويكون له العديد من التأثيرات الإيجابية الأخرى على صحتك.

ينبغي لكبار السن ممارسة ١٥٠ دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا ويمكن تقسيم هذه المدة إلى فترات قصيرة، مدة كل منها ١٠ دقائق، مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

ينبغي أن تشمل الأنشطة البدنية ما يلي:

تدريب القوة
تمارين التوازن
التمارين الهوائية
تدريب المرونة.

كبار السن


 النفور من الطعام


يمكن أن يؤدي التغيير في أنواع الأطعمة المقدمة أو في جداول الوجبات أيضًا إلى فقدان الشهية لدى كبار السن.

إذا تم وضع أحد كبار السن مؤخرًا تحت متابعة مقدم رعاية منزلية أو منشأة مساعدة للمعيشة، فقد تؤثر الأطعمة الجديدة وطرق التحضير والجداول الزمنية على رغبتهم في تناول الطعام.

تمامًا مثل معظمنا، إذا تم تقديم أطعمة غير معتادة أو لا يحبها شخص مسن، فمن غير المرجح أن يأكلها.

 فقدان حاسة التذوق 

 تؤدي التغيرات الفسيولوجية إلى فقدان حاسة التذوق لدى عدد من كبار السن، وقد تتفاقم هذه الحالة بسبب أحداث مثل الأمراض المزمنة أو تناول العديد من الأدوية.

وتزداد حدة النكهات الحامضة والمرّة، بينما تتراجع مذاقات الحلو والمالح والأومامي مع التقدم في السن و هذا قد يدفع كبار السن إلى تناول كميات أقل من الطعام أو زيادة تناول الأطعمة الحلوة والمالحة، والتي قد تفتقر إلى العناصر الغذائية.

إذا كنت أنت أو أحد كبار السن يعاني من فقدان حاسة التذوق، فإن تجربة نكهات مختلفة، مع إيجاد بدائل صحية للسكر والملح، قد يساعد في زيادة الرغبة في تناول الطعام.

 الحساسية للروائح


يمكن أن تبدأ حاسة الشم لديك في التراجع مع تقدمك في العمر، وخاصة بعد سن السبعين وقد يكون السبب في ذلك هو فقدان إنتاج المخاط والنهايات العصبية في الأنف.

لا يساعد المخاط على بقاء الروائح في الأنف لفترة كافية لشمها فحسب، بل يساعد أيضًا على إزالة هذه الروائح من النهايات العصبية.

قد تؤدي بعض الأمور، مثل الأمراض والتدخين والتعرض للجزيئات الضارة في الهواء، إلى تسريع فقدان حاسة الشم.

فقدان حاسة الشم قد يقلل من استمتاعك واهتمامك بتناول الطعام.

 الافتقار إلى الروتين 


 يؤدي غياب الروتين إلى ارتباك في مواعيد تناول الطعام، وقد يدفع كبار السن إلى تفويت وجباتهم. 

إن وضع روتين يتضمن 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم يساعد كبار السن على تحقيق هدفهم الغذائي.

حاول وضع خطة وجبات تتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة التي ترغب أنت أو أحد أحبائك بتناولها. قد يساعد الروتين والاستمتاع بالوجبات على تحفيز الشهية.

كبار السن فقدان الشهية فقد الشهية فقدان الشهية عند كبار السن اسباب فقدان الشهية أسباب فقدان شهية كبار السن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

الأجهزة الأمنية

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيرة

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان: تشييع جثمان أقدم شيخ للمصالحات.. وعودة الكهرباء لإدفو بالكامل ورفع للإشغالات

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. والمحافظ يُتابع أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الصلاة فى اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 17-8-2025

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد