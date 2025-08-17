ليه نفسهم بتتسد.. اعرف أسباب فقدان الشهية عند كبار السن وطرق علاجها

-مشاعر سلبية ومتاعب صحية وراء فقدان الشهية عند كبار السن.

-الترطيب والعصائر وتنويع الطعام أفضل حلول فقدان الشهية

-الرياضة تحمى كبار السن من مشاكل عديدة تفقد الشهية

يعاني عدد كبير من كبار السن من فقدان الشهيه وعدم الرغبه في تناول الطعام مما يسرع من ظهور أعراض الشيخوخة والأمراض الجسدية والنفسية لذا من المهم معرفة الأسباب وعلاجها.

وقدم موقع seniorservicesofamerica أهم 8 أسباب شائعة لفقدان الشهية لدى كبار السن



الجفاف



في كثير من الأحيان، لا يحصل كبار السن على كمية كافية من السوائل. أظهرت إحدى الدراسات أن ما يصل إلى 40% من كبار السن يعانون من نقص مزمن في السوائل، وأن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم أعلى معدلات دخول إلى المستشفى بسبب الجفاف.

قد يكون هذا نتيجة لبعض الأدوية، أو النسيان، أو ببساطة عدم الشعور بالعطش بسبب أنماط الحياة المستقرة.

بالإضافة إلى فقدان الشهية، قد يكون الجفاف مسؤولاً عن مجموعة متنوعة من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية فضلاً عن ارتفاع خطر السقوط.

الشعور بالوحدة أو الاكتئاب



قد يُشعر تناول الطعام بمفردك بالوحدة الشديدة. قد يكره بعض كبار السن تناول الطعام لأنهم لا يرغبون في تناوله بمفردهم أو تحضيره لشخص واحد فقط. قد يدفع هذا كبار السن إلى تفويت وجباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يُصيب الاكتئاب ما بين 10% و20% من كبار السن، وقد يُسبب فقدان الشهية. الاكتئاب ليس حالة طبيعية، ويجب علاجه كأي مرض آخر.

فقدان السيطرة



في بعض الأحيان قد يشعر كبار السن وكأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم عندما يصبحون معتمدين على الآخرين وعدم القدرة على اختيار ما تأكله أو متى تأكله يمكن أن يسبب مشاكل في الشهية، وخاصة إذا أصبحت أوقات الوجبات وقتًا للخلافات حول الطعام.

إذا كنت ترعى شخصًا مسنًا، فحاول إشراكه في اتخاذ القرارات وإعداد الوجبات و قد يساعد ذلك على منحه شعورًا بالسيطرة والرغبة في تناول ما يُقدم له.

صعوبة في المضغ أو البلع



قد يصبح تناول الطعام أحيانًا مزعجًا أو صعبًا، مما يجعل العديد من كبار السن يقاومون أوقات الوجبات.قد تنجم صعوبة المضغ أو البلع عن بعض المشاكل، مثل:مشاكل الأسنان والأدوية والجراحة أو العلاجات الطبية والخرف، ومرض باركنسون، والسكتة الدماغية، والتصلب المتعدد، وغيرها من الحالات الصحية.



إذا لم تكن مشاكل البلع مرتبطة بمرض أكثر خطورة، فمن الممكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل الجهد المطلوب لمضغ الطعام وبلعه، مثل:مزج الأطعمة في العصائر اوتناول كميات صغيرة من الطعام وتناوله ببطء

إضافة عامل تكثيف إلى السوائل



قلة ممارسة الرياضة



يؤدي نمط الحياة الخامل إلى فقدان الشهية لدى كبار السن. قد يحتاج كبار السن إلى تحفيز شهيتهم للشعور بالجوع.

إن زيادة النشاط البدني اليومي يمكن أن يعزز الشهية ويكون له العديد من التأثيرات الإيجابية الأخرى على صحتك.

ينبغي لكبار السن ممارسة ١٥٠ دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا ويمكن تقسيم هذه المدة إلى فترات قصيرة، مدة كل منها ١٠ دقائق، مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

ينبغي أن تشمل الأنشطة البدنية ما يلي:

تدريب القوة

تمارين التوازن

التمارين الهوائية

تدريب المرونة.



النفور من الطعام



يمكن أن يؤدي التغيير في أنواع الأطعمة المقدمة أو في جداول الوجبات أيضًا إلى فقدان الشهية لدى كبار السن.

إذا تم وضع أحد كبار السن مؤخرًا تحت متابعة مقدم رعاية منزلية أو منشأة مساعدة للمعيشة، فقد تؤثر الأطعمة الجديدة وطرق التحضير والجداول الزمنية على رغبتهم في تناول الطعام.

تمامًا مثل معظمنا، إذا تم تقديم أطعمة غير معتادة أو لا يحبها شخص مسن، فمن غير المرجح أن يأكلها.

فقدان حاسة التذوق

تؤدي التغيرات الفسيولوجية إلى فقدان حاسة التذوق لدى عدد من كبار السن، وقد تتفاقم هذه الحالة بسبب أحداث مثل الأمراض المزمنة أو تناول العديد من الأدوية.

وتزداد حدة النكهات الحامضة والمرّة، بينما تتراجع مذاقات الحلو والمالح والأومامي مع التقدم في السن و هذا قد يدفع كبار السن إلى تناول كميات أقل من الطعام أو زيادة تناول الأطعمة الحلوة والمالحة، والتي قد تفتقر إلى العناصر الغذائية.

إذا كنت أنت أو أحد كبار السن يعاني من فقدان حاسة التذوق، فإن تجربة نكهات مختلفة، مع إيجاد بدائل صحية للسكر والملح، قد يساعد في زيادة الرغبة في تناول الطعام.

الحساسية للروائح



يمكن أن تبدأ حاسة الشم لديك في التراجع مع تقدمك في العمر، وخاصة بعد سن السبعين وقد يكون السبب في ذلك هو فقدان إنتاج المخاط والنهايات العصبية في الأنف.

لا يساعد المخاط على بقاء الروائح في الأنف لفترة كافية لشمها فحسب، بل يساعد أيضًا على إزالة هذه الروائح من النهايات العصبية.

قد تؤدي بعض الأمور، مثل الأمراض والتدخين والتعرض للجزيئات الضارة في الهواء، إلى تسريع فقدان حاسة الشم.

فقدان حاسة الشم قد يقلل من استمتاعك واهتمامك بتناول الطعام.

الافتقار إلى الروتين



يؤدي غياب الروتين إلى ارتباك في مواعيد تناول الطعام، وقد يدفع كبار السن إلى تفويت وجباتهم.

إن وضع روتين يتضمن 5-6 وجبات صغيرة على مدار اليوم يساعد كبار السن على تحقيق هدفهم الغذائي.

حاول وضع خطة وجبات تتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة التي ترغب أنت أو أحد أحبائك بتناولها. قد يساعد الروتين والاستمتاع بالوجبات على تحفيز الشهية.