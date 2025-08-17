قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم الفنان محمد ممدوح

محمد ممدوح
محمد ممدوح
سعيد فراج

يسعد مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم محمد ممدوح في حفل افتتاح الدورة الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر المقبل.

يأتي تكريم محمد ممدوح تقديرا لمشوار نجم شاب حافل بالأعمال السينمائية الناجحة وتكريما لجيل من المواهب التمثيلية الشابة المميزة.

أعرب "ممدوح" عن تقديره للمهرجان لإختياره للتكريم مشيرا إلي أن التكريم يضع الفنان في مسئولية كبيرة تجاه خطواته المقبلة وأنه يجب ألا يقل في أعماله عن المستوي الذي إستحق عنه هذا التكريم، معلنا عن إهداء التكريم لأبناء جيله الذي يفخر بالإنتماء إليه خاصة وأنه يضم الكثير من المواهب التي حققت نجاحا وإنتشارا فنيا كبيرا.

محمد ممدوح 

مهرجان الغردقة يكرم محمد ممدوح

من جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن إدارة المهرجان حريصة علي اختيار أصحاب التجارب الفنية المميزة للتكريم وإلقاء الضوء علي أعمالهم الفنية خاصة السينمائية منها، مشددا على أن محمد ممدوح صاحب تجربة ملهمة وحافلة بالأعمال الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والأكشن والميلودراما التي حققت نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا، لافتا إلي أن "ممدوح" ينتمي لنوعية الممثلين الذين يبحثون عن الدور وواقعيته وتأثيره لدي الجمهور، لذلك فهو يتصدر الأفيش في أعمال مثل أبو صدام الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويشارك في أعمال جماعية تارة أخري حبا في شخصية جذبته لتقديمها مثل روكي الغلابة وعيار ناري وتراب الماس والأصليين والفيل الأزرق والخلية والسادة الأفاضل الذي انتهي من تصويره مؤخرا.

وذكر أنه من المقرر أن تقام ندوة تكريمية يتحدث فيها محمد ممدوح للنقاد والصحفيين ووسائل الإعلام عن مشواره الحافل الذي يضم ما يزيد عن الـ 30 فيلما.

وأوضح قدري الحجار مدير المهرجان أن تكريم محمد ممدوح يعكس إيمان المهرجان بدور الشباب في إثراء السينما المصرية وصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على حمل رسالة الفن وإيصالها بصدق وواقعية.

 وأضاف أن المهرجان يضع في أولوياته دعم هذه الطاقات وتقديرها، معتبرا أن تكريم "ممدوح" هو في الحقيقة تكريم لجيل كامل أثبت حضوره على الساحة الفنية واستطاع أن يفرض لغته الخاصة في الأداء والاختيار.

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب محمد ممدوح

