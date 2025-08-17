مصر تحصد ذهبية تتابع المختلط ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من نور إسلام وآدم شكري بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي استضافتها مصر، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، واختتمت منافساتها اليوم .

وجاء تتويج الزوجي المصري نور اسلام و آدم شكري عقب حصدهما 1052 نقطة ، بفارق كبير عن الزوجي التركي صاحب المركز الثاني برصيد 1016 نقطة ، ثم الزوجي المكسيكي في المركز الثالث برصيد 994 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من تشانسيك آن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شادي حفني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وكان منتخبنا الوطني قد أحرز ذهبيتي تتابع الرجال للزوجي آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود وذهبية وبرونزية في فردي السيدات لنور إسلام وليان حسن على الترتيب و ذهبية فرق السيدات ، وذهبية وبرونزية في فردي الرجال لآدم شكري و مارك لبيب على الترتيب ، وذهبية فرق الرجال.

وشارك في البطولة من 350 لاعب ولاعبة من 26 دولة.