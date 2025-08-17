قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات
مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس
موعد ومكان جنازة وعزاء مدير التصوير تيمور تيمور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر تحصد ذهبية تتابع المختلط ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

الخماسب
الخماسب
ياسمين تيسير

توج  الزوجي المصري المكون من  نور إسلام  وآدم شكري  بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط ببطولة العالم لشباب  الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي استضافتها مصر، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، واختتمت منافساتها اليوم .

وجاء تتويج الزوجي المصري نور اسلام و آدم شكري عقب حصدهما 1052 نقطة ، بفارق كبير عن  الزوجي التركي صاحب  المركز الثاني برصيد 1016  نقطة ، ثم الزوجي المكسيكي في المركز الثالث برصيد 994 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من  تشانسيك آن  عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث و المهندس شادي حفني رئيس لجنة المسابقات  بالاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وكان منتخبنا الوطني قد أحرز ذهبيتي تتابع الرجال للزوجي آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود  وذهبية وبرونزية في فردي السيدات لنور إسلام وليان حسن على الترتيب و ذهبية فرق السيدات ، وذهبية وبرونزية في فردي الرجال لآدم شكري و مارك لبيب على الترتيب ، وذهبية فرق الرجال.

وشارك في البطولة من  350 لاعب ولاعبة من 26 دولة.

الخماسي بطولة العالم مصر

