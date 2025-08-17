قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات
مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس
موعد ومكان جنازة وعزاء مدير التصوير تيمور تيمور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ياسين وجيه وأبطال وادى دجلة يتصدرون بطولات التنس والإسكواش

واصل أبطال أندية وادى دجلة تحقيق الإنجازات الرياضية البارزة على المستويين المحلي والدولي خلال أغسطس الجاري. وفي مقدمة هؤلاء النجوم، تألق اللاعب ياسين أحمد وجيه، الذي تُوج بلقب البطولة الدولية سماش للناشئين (تصنيف  J100، بعدما حقق المركز الأول في منافسات التنس التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 9 أغسطس.

وشهدت بطولة الدوري العام للسيدات التي نظمها الاتحاد المصري للتنس وأقيمت في 2 أغسطس بنادي التوفيقية تألق فريق سيدات أندية وادى دجلة، حيث حقق الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية، عقب أداء قوي ومتميز تحت قيادة الجهاز الفني المتكامل برئاسة الكابتن إبراهيم أبو طالب، والمدير الفني الكابتن محمد هدايت، وبمساندة فريق المدربين والإداريين والطبيب المختص، مما يعكس المستوى الاحترافي والجاهزية العالية للفريق.

وعلى الصعيد الدولي، نجح لاعب أندية وادى دجلة عبد اللطيف مصطفى في التأهل رفقة منتخب الناشئين تحت 14 سنة إلى نهائيات كأس العالم للفرق التي أقيمت في بروستيوف التشيكية ، وذلك عقب تتويجهم بلقب بطولة أفريقيا للفرق، مما يعكس المستوى العالي والجاهزية التامة لأبطال النادي في المحافل العالمية.

وفي رياضة الإسكواش، برز أبطال وادى دجلة مجددًا في بطولة الاتحاد المصري للإسكواش التي أقيمت في نادى مدينتي بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، حيث حقق اللاعبون الصغار مراكز متقدمة في مختلف الفئات السنية، من بينهم تاليا إسلام (تحت 11 سنة) ويحيى وليد (تحت 13 سنة) وحسن أحمد (تحت 15 سنة) الذين نالوا المركز الأول، إلى جانب أبطال آخرين حققوا مراكز الوصافة والمركز الثالث. كما تألقت نادين وليد الحمامي في بطولة ESF Tournament 2025 التي أُقيمت بالقاهرة بداية أغسطس، محققة كأس المركز الاول ولقب البطولة.

وتؤكد هذه الإنجازات المستمرة مدى التزام إدارة أندية وادى دجلة بدعم وتطوير لاعبيها من خلال برامج تدريبية متقدمة وجهاز فني وإداري متخصص، ما يعزز من مكانة النادي كواحد من أبرز المؤسسات الرياضية التي تساهم في بناء جيل جديد من الأبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع علمها عاليًا في المحافل الدولية.

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

حملة تمونية

12 مخالفة في 8 مخابز.. حملات مفاجئة بالدقهلية لضبط جودة الخبز

قافلة طبية ببني سويف

صحة بني سويف: تقديم أكثر من 930 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال شهر

محافظ القاهرة

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا في حي السلام بالقاهرة.. صور

بالصور

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

سكارف وألوان صيف.. هبة مجدي تتألق بفستان تشعل السوشيال بجمالها

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

