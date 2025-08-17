ياسين وجيه وأبطال وادى دجلة يتصدرون بطولات التنس والإسكواش

واصل أبطال أندية وادى دجلة تحقيق الإنجازات الرياضية البارزة على المستويين المحلي والدولي خلال أغسطس الجاري. وفي مقدمة هؤلاء النجوم، تألق اللاعب ياسين أحمد وجيه، الذي تُوج بلقب البطولة الدولية سماش للناشئين (تصنيف J100، بعدما حقق المركز الأول في منافسات التنس التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 9 أغسطس.

وشهدت بطولة الدوري العام للسيدات التي نظمها الاتحاد المصري للتنس وأقيمت في 2 أغسطس بنادي التوفيقية تألق فريق سيدات أندية وادى دجلة، حيث حقق الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية، عقب أداء قوي ومتميز تحت قيادة الجهاز الفني المتكامل برئاسة الكابتن إبراهيم أبو طالب، والمدير الفني الكابتن محمد هدايت، وبمساندة فريق المدربين والإداريين والطبيب المختص، مما يعكس المستوى الاحترافي والجاهزية العالية للفريق.

وعلى الصعيد الدولي، نجح لاعب أندية وادى دجلة عبد اللطيف مصطفى في التأهل رفقة منتخب الناشئين تحت 14 سنة إلى نهائيات كأس العالم للفرق التي أقيمت في بروستيوف التشيكية ، وذلك عقب تتويجهم بلقب بطولة أفريقيا للفرق، مما يعكس المستوى العالي والجاهزية التامة لأبطال النادي في المحافل العالمية.

وفي رياضة الإسكواش، برز أبطال وادى دجلة مجددًا في بطولة الاتحاد المصري للإسكواش التي أقيمت في نادى مدينتي بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، حيث حقق اللاعبون الصغار مراكز متقدمة في مختلف الفئات السنية، من بينهم تاليا إسلام (تحت 11 سنة) ويحيى وليد (تحت 13 سنة) وحسن أحمد (تحت 15 سنة) الذين نالوا المركز الأول، إلى جانب أبطال آخرين حققوا مراكز الوصافة والمركز الثالث. كما تألقت نادين وليد الحمامي في بطولة ESF Tournament 2025 التي أُقيمت بالقاهرة بداية أغسطس، محققة كأس المركز الاول ولقب البطولة.

وتؤكد هذه الإنجازات المستمرة مدى التزام إدارة أندية وادى دجلة بدعم وتطوير لاعبيها من خلال برامج تدريبية متقدمة وجهاز فني وإداري متخصص، ما يعزز من مكانة النادي كواحد من أبرز المؤسسات الرياضية التي تساهم في بناء جيل جديد من الأبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع علمها عاليًا في المحافل الدولية.