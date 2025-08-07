كاراتيه وطائرة وقدرات خاصة| أبطال وادي دجلة يواصلون حصد الميداليات إفريقيًا وعالميًا

واصل أبطال وبطلات أندية وادى دجلة أكبر الأندية الخاصة في مصر تحقيق إنجازاتهم المتميزة على الساحة الدولية، وذلك من خلال مشاركاتهم المشرفة ضمن منتخبات مصر الوطنية في البطولات الرياضية الكبرى خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، محققين ميداليات ذهبية وفضية، ومراكز متقدمة في رياضات الكاراتيه، الكرة الطائرة، ورياضات القدرات الخاصة.

ويأتي هذا التفوق ثمرة لاستراتيجية أندية وادى دجلة في دعم وتطوير لاعبيها وتنمية قدراتهم للمنافسة على أعلى المستويات.

في بطولة إفريقيا للكاراتيه من التصنيف A، والتي أُقيمت يوم 27 يوليوالماضي في العاصمة النيجيرية أبوجا، تألق أبطال وادى دجلة وسط منافسة قوية من أبرز لاعبي القارة، ونجحوا في حصد 3 ميداليات ثمينة. فقد تُوجت البطلة منه شعبان بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه (وزن +68 كجم)، فيما واصل البطل عبد الله ممدوح تألقه ونال الميدالية الذهبية في فئة الكوميتيه رجال (75 كجم). كما أظهرت البطلة نورسين محمد أداءً مشرفًا توجته بالميدالية الفضية في منافسات كوميتيه إنسات (61 كجم).وضمن نفس البطولة، فوز جديد لبطلات وادي دجلة، حيث حققت اللاعبة ياسمين أحمد مجدي الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه (وزن 66 كجم)، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل دجلة الحافل في رياضة الكاراتيه.

وفي مجال رياضات القدرات الخاصة، واصل أبطال وادى دجلة تأكيد حضورهم القوي على الساحة الدولية، حيث يستعد أربعة من لاعبي النادي للمشاركة في بطولة العالم للسباحة التي تُقام في تايلاند خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري، ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري. وتضم القائمة كلًا من ياسمين حسان، فريدة أسامة، روان أحمد مراد، ومحمد عرفات، الذين يستعدون لمنافسة نخبة من أبرز السباحين على مستوى العالم، في خطوة تعكس التطور المستمر لأبطال وادى دجلة من ذوي الهمم، وقدرتهم على تمثيل مصر بأفضل صورة.

كما تواصلت النجاحات بانضمام البطلة سامية محمد، لاعبة وادى دجلة، إلى صفوف المنتخب الوطني لألعاب القوى، حيث تستعد لخوض منافسات بطولة العالم المقررة في أستراليا خلال شهر أكتوبر المقبل، لتضيف صفحة جديدة من الإنجازات في سجل النادي، وتؤكد مرة أخرى التزامه بدعم الرياضيين في مختلف الفئات وتوفير البيئة المناسبة لتألقهم على المستوى العالمي.

وفي لعبة الكرة الطائرة، وضمن بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من 22 يوليو إلى 4 أغسطس في أوزباكستان، انضم كل من أحمد البحيري وعمر أحمد عبد العزيز، لاعبا وادى دجلة، إلى صفوف المنتخب الوطني المصري، في خطوة تعكس ما يقدمه النادي من مواهب متميزة في الفئات السنية الصغيرة.

وفي منافسات السيدات، شهد شهر يوليو مشاركة 4 من أبرز لاعبات وادى دجلة في بطولة العالم للناشئات التي أُقيمت في صربيا وكرواتيا في الفترة من 30 يونيو إلى 14 يوليو، وهن سلمى البحيري، ملك وائل، ريتاج هشام، وهيا حسام، واللاتي مثّلن مصر بأداء قوي ومشرف ضمن صفوف المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تواصل أداء دورها الريادي في دعم المواهب الرياضية المصرية من خلال تطوير برامج التدريب، وتوفير بيئة احترافية تُمكن اللاعبين من تحقيق طموحاتهم على المستويين المحلي والدولي. كما يُعزز النادي من مساهمته في بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع راية مصر في مختلف الألعاب والبطولات العالمية.