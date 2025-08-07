بأمل العودة لدوري الأبطال.. الزمالك يستهل مشواره بمواجهة سيراميكا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، عندما يلتقي نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد، الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل ظهور 3 صفقات جديدة للزمالك خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وهم المهدي سليمان بحراسة المرمى، والأنجولي شيكو بانزا بمركز الجناح الأيسر، والمغربي عبد الحميد معالي بمركز الجناح الأيمن.

ويسعى فريق الزمالك، بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لتحقيق ضربة بداية قوية، في مواجهة الدوري خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، حتى يحصد أول 3 نقاط، خاصة أن أبناء ميت عقبة هدفهم الفوز باللقب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.



