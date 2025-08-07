قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف
وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. ظهور 3 صفقات جديدة
رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان
حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها
إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق
غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهند لاشين: اتحاد الكرة ظلم كيروش.. وصلاح وميدو فتحا باب الاحتراف في أوروبا

صلاح
صلاح
ياسمين تيسير

أكد مهند لاشين، لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، أن منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن، المدير الفني، حقق نتائج جيدة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفراعنة أصبحوا قريبين من التواجد في بطولة كأس العالم 2026، وأن القائمة بقيادة محمد صلاح قادرة على العودة من المغرب بكأس أمم أفريقيا، وهذا هو الأهم حاليًا.

وقال "لاشين"، في حديثه لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “كارلوس كيروش هو صاحب الفضل في انضمامي لمنتخب مصر، البرتغالي فتح الباب أمام الكثيرين الذين أصبحوا حاليًا في التشكيلة الأساسية وأبرزهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد”.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: “كيروش اتظلم من قبل مسئولي اتحاد الكرة وقتها، كان لا بد أن يستمر لبناء جيل قوي قادر على الفوز بالبطولات، كيروش تمت معاملته بالقطعة وليس بمجمل ما قام به، البرتغالي أعاد منتخب مصر لسابق عهده بقائمة مميزة من اللاعبين، وللأسف حالفه سوء توفيق عجيب أدى لخسارة التأهل لكأس العالم ونهائي كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح”، متابعًا: “كيروش كان مصدر ثقة وطاقة إيجابية لنا كلاعبين، ونجح في مهمته”.

وواصل لاعب مودرن سبورت السابق: “كابتن حسام حسن معروف إنه حماسي جدًا وبيقدم كورة قوية ونتائج جيدة، اقتربنا من التأهل لكأس العالم وإن شاء الله نعود من المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا”، واستطرد: “منتخب مصر يمتلك لاعبين وسط على أعلى مستوى أبرزهم حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور ودونجا”.

واستكمل مهند لاشين حديثه قائلا: “المدير الفني يختار اللاعبين الجيدين القادرين على تنفيذ شغله وتكتيكاته، ربما تكون لاعبًا جيدًا لكنك غير مناسب لشغل المدرب، وهذا لا يقلل منك أو من اختيارات المدير الفني”.

وأردف: "محظوظين بتواجد صلاح ومرموش في منتخب مصر، صلاح بعيد عن أي مقارنات، وجوده بيمنح "ثقل" لأي إسكواد وبيصنع الفارق مع أي منافس ويمنح اللاعبين الثقة، وجود لاعب أمامك بقيمة محمد صلاح يطمئنك ويجعلك تتأكد أن هناك شيئا مختلفا داخل الملعب وقائدا حقيقيا، لدينا الآن عدد كبير من المحترفين المميزين، وهذه إضافة مهمة وكبيرة لمنتخب مصر".

واختتم: “الاحتراف مهم كثيرًا للكرة المصرية، منتخب مصر أصبح أقوى بعدد لاعبيه المحترفين، وهو ما يمنح صورة جيدة عن الفراعنة، ما فعله صلاح ومن قبله ميدو فتح الباب أمام كثيرين لطرق أبواب الاحتراف الأوروبي”.

مهند لاشين بيراميدز الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

البلوجر شاكر محظور

النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التربية و التعليم

«تعليم البحيرة» تُنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ البحيرة

مصرع شقيقين وإصابة ثالث في انهيار بئر صرف صحي بالبحيرة

صورة من موقع الحريق

إصابة سيدة وطفلها في حريق بشقة سكنية شرقي الإسكندرية

بالصور

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد