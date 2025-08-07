مهند لاشين: اتحاد الكرة ظلم كيروش.. وصلاح وميدو فتحا باب الاحتراف في أوروبا

أكد مهند لاشين، لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، أن منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن، المدير الفني، حقق نتائج جيدة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفراعنة أصبحوا قريبين من التواجد في بطولة كأس العالم 2026، وأن القائمة بقيادة محمد صلاح قادرة على العودة من المغرب بكأس أمم أفريقيا، وهذا هو الأهم حاليًا.

وقال "لاشين"، في حديثه لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “كارلوس كيروش هو صاحب الفضل في انضمامي لمنتخب مصر، البرتغالي فتح الباب أمام الكثيرين الذين أصبحوا حاليًا في التشكيلة الأساسية وأبرزهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد”.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: “كيروش اتظلم من قبل مسئولي اتحاد الكرة وقتها، كان لا بد أن يستمر لبناء جيل قوي قادر على الفوز بالبطولات، كيروش تمت معاملته بالقطعة وليس بمجمل ما قام به، البرتغالي أعاد منتخب مصر لسابق عهده بقائمة مميزة من اللاعبين، وللأسف حالفه سوء توفيق عجيب أدى لخسارة التأهل لكأس العالم ونهائي كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح”، متابعًا: “كيروش كان مصدر ثقة وطاقة إيجابية لنا كلاعبين، ونجح في مهمته”.

وواصل لاعب مودرن سبورت السابق: “كابتن حسام حسن معروف إنه حماسي جدًا وبيقدم كورة قوية ونتائج جيدة، اقتربنا من التأهل لكأس العالم وإن شاء الله نعود من المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا”، واستطرد: “منتخب مصر يمتلك لاعبين وسط على أعلى مستوى أبرزهم حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور ودونجا”.

واستكمل مهند لاشين حديثه قائلا: “المدير الفني يختار اللاعبين الجيدين القادرين على تنفيذ شغله وتكتيكاته، ربما تكون لاعبًا جيدًا لكنك غير مناسب لشغل المدرب، وهذا لا يقلل منك أو من اختيارات المدير الفني”.

وأردف: "محظوظين بتواجد صلاح ومرموش في منتخب مصر، صلاح بعيد عن أي مقارنات، وجوده بيمنح "ثقل" لأي إسكواد وبيصنع الفارق مع أي منافس ويمنح اللاعبين الثقة، وجود لاعب أمامك بقيمة محمد صلاح يطمئنك ويجعلك تتأكد أن هناك شيئا مختلفا داخل الملعب وقائدا حقيقيا، لدينا الآن عدد كبير من المحترفين المميزين، وهذه إضافة مهمة وكبيرة لمنتخب مصر".

واختتم: “الاحتراف مهم كثيرًا للكرة المصرية، منتخب مصر أصبح أقوى بعدد لاعبيه المحترفين، وهو ما يمنح صورة جيدة عن الفراعنة، ما فعله صلاح ومن قبله ميدو فتح الباب أمام كثيرين لطرق أبواب الاحتراف الأوروبي”.