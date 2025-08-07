وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ برنامج "أندية النشء" بالبحر الأحمر

تواصل وزارة الشباب والرياضة – من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، العامة للتنشئة المدرسية، متابعة تنفيذ فعاليات برنامج "أندية النشء" بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ويُنفذ البرنامج على مدار العام بواقع 12 وحدة تدريبية شهريًا في مجالات الثقافة والفن والرياضة، بهدف ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، وتوعية النشء بأهمية القوانين، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والبدنية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على حماية هويته الوطنية والمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة.



ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بأبناء المحافظات الحدودية، إيمانًا بدورهم الحيوي في مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن برنامج "أندية النشء" يمثل منصة هامة لتأهيلهم معرفيًا ومهاريًا، وتعزيز روح الانتماء لديهم، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.