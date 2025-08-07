سبحان مغير الأحوال.. خالد الغندور يثير الجدل لهذا السبب

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: “فيه ناس مركزة علي ثمن صفقة لاعب من الفريق المنافس اكثر من اهتمامهم بصفقات ناديهم وهما نفس الناس اللي بتزعل لما اعلامي يطلب الشفافية في بيع وشراء اللاعبين وان الأندية تعلن ده رسميا زي اللي بيحصل في اوروبا سبحان مغير الأحوال في نفس الحال”.

من جانب آخر، أشاد الإعلامي خالد الغندور بموقف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، في دعم الفريق.

وكتب الغندور عبر “فيسبوك”: "ممدوح عباس وعد وأوفى.. قال للزملكاوية هعوضكم عن رحيل زيزو وتحمل ثمن الصفقتين.. وآخرهم كان اللاعب البرازيلي".

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا في صفقة مميزة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

وجاء التعاقد مع خوان ألفينا لدعم خط الهجوم في الزمالك، خصوصا الجناح الأيمن بعد رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق.

ولعب خوان ألفينا مع نادي أوليكساندريا الأوكراني 42 مباراة سجل 9 أهداف وصنع مثلها ليصل عدد مساهماته التهديفية لـ 18 مساهمة.

وتصل القيمة التسويقية للاعب خوان ألفينا لنحو 1.5 مليون يورو.