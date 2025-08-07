لاعب بيراميدز يكشف مصير إبراهيم عادل من الانتقال للأهلي

تحدث مهند لاشين، لاعب نادي بيراميدز، عن رحيل إبراهيم عادل للدوري الإماراتي.

وقال لاشين، في تصريحات إذاعية: “خسارة كبيرة أفقدت الفريق كثيرًا من قدراته الهجومية، لأنه لاعب كبير جدًا ويمتلك شخصية قوية والكثير من الحلول في الأوقات الصعبة، لكن المنظومة قادرة على تعويض رحيله”.

وتابع: “خطوة إبراهيم عادل جاءت في وقتها، الدوري الإماراتي قوي ويستطيع من خلاله الرحيل لأوروبا للعب لأندية أقوى، الصفقة ليست كوبري للأهلي كما يردد البعض”.

وأعرب إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر، عن سعادته الغامرة بالانضمام لصفوف الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من بيراميدز.

تصريحات إبراهيم عادل

وأكد إبراهيم عادل، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الجزيرة: "سعيد بوجودي هنا، وأتمنى أن أبذل أقصى جهد لمساعدة الفريق للتتويج بالبطولات، أدعو الله أن يوفقني وأن أكون قادرًا على مساعدة الفريق، وأن نعمل معًا لتحقيق إنجاز كبير لنادي الجزيرة هذا العام إن شاء الله، وأتمنى أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".