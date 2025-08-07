الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، عندما يلتقي نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة في تمام التاسعة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويدخل الزمالك المباراة وسط غيابات مؤثرة، أبرزها الظهير الأيسر أحمد فتوح، الذي تم استبعاده لأسباب فنية، على خلفية حضوره إحدى الحفلات في الساحل الشمالي، مما أدى إلى توقيع عقوبة ضده بالتدريب المنفرد والإيقاف المؤقت إلى حين التحقيق معه، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليون جنيه.

كما يغيب الوافد الجديد أحمد ربيع، القادم من البنك الأهلي، بسبب إصابة عضلية، حرمته من الظهور الرسمي الأول مع الفريق، في توقيت صعب قبل انطلاق الموسم، بينما يغيب المحترف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بسبب عدم تواجده في القاهرة، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة برفقة وكيله.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بـ10 صفقات جديدة، هم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، في إطار خطة الإدارة لإعادة الفريق لمنصات التتويج.