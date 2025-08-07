بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية

وافق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وضع بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً، والتي تستضيفها مصر، تحت رعايته الكريمة، والتي تقام خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية للشباب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الرعاية الكريمة للبطولة. مؤكدا أن هذه الرعاية تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة المصرية، وحرصها الدائم على تطويرها وتوفير كافة الإمكانيات لدعم المنتخبات الوطنية، وخاصة المنتخبات الشبابية التي تمثل مستقبل الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مصر عازمة على تنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانتها وتاريخها الرياضي، وأن هذه الرعاية الرئاسية ستكون حافزاً كبيراً لجميع القائمين على تنظيم البطولة وللشباب الرياضي لتحقيق أفضل النتائج.