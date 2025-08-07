«الخطيب» يحضر مران الأهلي استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز|شاهد

حرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي على حضور مران الفريق اليوم، استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بعد غد، السبت، في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران اليوم هو الفيصل في اختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت فى أولى مبارياته فى الجولة الأولي محاولا الحفاظ على لقبه الذى توج به الموسم الماضي.

ويفتقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للإصابة، بخلاف اللاعبين الذي رحلوا عن الصفوف.

واستقر خوسيه ريبيرو على إجراء تعديل نوعي على التشكيل الذي خاض به مواجهة بتروجت الودية الأخيرة أمام مودرن سبورت، حيث إنه وبناءً على رأي جهازه المعاون سيكون التشكيل الأقرب كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وأحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.