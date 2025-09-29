مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

كشف مصدر أمني مسؤول أن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة وأكدت قيامها بدراسة المقترح بإيجابية وموضوعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

