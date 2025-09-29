مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

كشف مصدر أمني مسؤول أن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة وأكدت قيامها بدراسة المقترح بإيجابية وموضوعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وكان الرئيس الأمريكي ترامب عقد مؤتمر صحفي منذ قليل وأعلن فيه :
- عودة جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة
- جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة
- نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
- إيران ستنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
- أشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف الحرب في غزة
- تشكيل مجلس سلام وحماس لن تكون جزء منه
- تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين
- نمر بيم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط
- حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام
- نشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام