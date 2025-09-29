قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
أخبار البلد

مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

غزة
غزة

كشف مصدر أمني مسؤول أن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة وأكدت قيامها بدراسة المقترح بإيجابية وموضوعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب عقد مؤتمر صحفي منذ قليل وأعلن فيه : 

  •  عودة جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة 
  • جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة
  • نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
  •  إيران ستنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
  • أشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف الحرب في غزة
  • تشكيل مجلس سلام وحماس لن تكون جزء منه
  • تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين 
  • نمر بيم عظيم وتاريخي للسلام بالشرق الأوسط 
  •  حظيت بدعم كامل من دول الشرق الأوسط لخطة السلام
  •  نشكر الدول العربية والإسلامية على مساهمتهم في تطوير خطة السلام
الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

الداخلية الكويتية تتمكن من ضبط نصف مليون حبة "كبتاجون" مخدرة

الداخلية الكويتية تتمكن من ضبط نصف مليون حبة "كبتاجون" مخدرة

وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط

وزير العدل الكويتي يؤكد استكمال المرحلة الأولى من خطة "تكويت" السلطة القضائية

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

رئيس وزراء أرمينيا: مشاركة طرف ثالث في مشروع "طريق ترامب" يحتاج إلى موافقة مشتركة بين يريفان وواشنطن

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

