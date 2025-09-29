بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.



تقدم الزمالك في الدقيقة 32 عبر مدافعه حسام عبد المجيد، قبل أن ينجح الأهلي في العودة بالمباراة في الشوط الثاني؛ حيث أدرك حسين الشحات التعادل في الدقيقة 72، ثم أحرز تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 78.



بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة محتفظًا بالصدارة مؤقتًا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري



ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، يوم السبت 4 أكتوبر، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.