عماد متعب: فوز الأهلي على الزمالك جاء في توقيت مثالي وغرفة الملابس كانت بحاجة إليه

أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على الزمالك بنتيجة (2-1) في الدوري المصري الممتاز، جاء في توقيت بالغ الأهمية وأسهم في إعادة الهدوء داخل أروقة النادي.

وأوضح متعب، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعبين كانوا تحت ضغط شديد خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع الأداء، مشيرًا إلى أن الانتصار على الزمالك منح غرفة الملابس حالة من الاستقرار والطمأنينة.

وأضاف أن الزمالك بدأ اللقاء بشكل أفضل وأتيحت له فرص في الشوط الأول، لكنه منح الأهلي الاستحواذ في الشوط الثاني، لتأتي نقطة التحول بدخول حسين الشحات الذي أحدث فارقًا بقدراته الفردية.

كما أشاد متعب بتحركات محمد شريف في لقطة الهدف الأول، مؤكدًا أن تحركه هذه المرة كان مثالياً، إلى جانب التمريرة الرائعة من حسين الشحات التي أسهمت في تسجيل هدف التعديل.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالإشادة بتريزيجيه، موضحًا أنه لاعب لا يتوقف عن المحاولة ويبحث دائمًا عن الحلول داخل الملعب، حتى وإن اعتقد البعض أنه يبالغ في تحركاته.