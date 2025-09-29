أشرف قاسم: خطأ دفاعي كلف الزمالك.. وأداء حسين الشحات سيغير مستقبله

أشاد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه حسين الشحات في مباراة القمة أمام الزمالك، معتبرًا أن ظهوره المميز سيكون نقطة تحول في مستقبله مع النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد تفوق على الزمالك بهدفين مقابل هدف، مساء الإثنين، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك لم يُحسن التعامل مع مجريات الشوط الثاني، موضحًا أن الفريق تراجع بشكل مبالغ فيه وترك مساحات واسعة استغلها لاعبو الأهلي، بجانب استمرار المشاكل الدفاعية.

وأضاف: "كنت سأمنح حسام عبد المجيد جائزة رجل المباراة، لكن خطأه في لقطة هدف حسين الشحات بعدما راوغه محمد شريف، جعله يضع نفسه في موقف صعب، فلا يجوز أن يتعامل مدافع الزمالك بهذه الطريقة في مباراة كبيرة".

وأشار قاسم إلى أن دخول حسين الشحات بعد إصابة طاهر محمد طاهر كان نقطة تحول في المباراة، حيث استغل الفرصة وقدم أداءً سريعًا وفعالًا على عكس البطء الذي ظهر به أشرف بن شرقي في الجانب الهجومي للزمالك.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مباريات القمة تمنح اللاعبين فرصًا استثنائية لإثبات قدراتهم، مضيفًا: "أداء حسين الشحات اليوم سيؤثر بشكل مباشر على مستقبله مع الأهلي، وأعتقد أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة".