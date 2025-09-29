بعد القمة.. محمد كامل يعد جماهير الأهلي بمفاجأة كبرى

أعلن محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة الحمراء" عن مفاجأة جديدة بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك .



وكتب كامل عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" "أداء تحفة مفاجأة بس المفاجأة اللي جاية أقوي"



شهدت الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025 – 2026 واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم، بعدما نجح الأهلي في قلب الموازين وحسم القمة 131 أمام الزمالك بنتيجة (2-1)، ليعيد المنافسة على القمة إلى أجواء مشتعلة ويمنح جماهيره دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره نحو استعادة اللقب.

صراع على الصدارة بعد القمة

رغم الهزيمة، ظل الزمالك محتفظًا بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارتين، مسجلًا 13 هدفًا كأحد أقوى خطوط الهجوم، بينما لم تستقبل شباكه سوى 6 أهداف، ليبقى صاحب ثاني أقوى خط دفاع بالبطولة.