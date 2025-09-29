كان تقييم خادع؟.. خبير تحكيمي يتساءل بشأن أداء البرازيلى لاعب الزمالك أمام الأهلي

علق الخبير التحكيمي عامر العماير علي أداء خوان لاعب الزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" ‏هل كان تقييم مستوى البرازيلى خوان الفينا لاعب الزمالك قبل مباراة اليوم تقييم خادع و غير دقيق ؟

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.