قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهند لاشين: الفارق بين بيراميدز والأهلي والزمالك هو «الجماهير»

مهند
مهند
ياسمين تيسير

قال مهند لاشين، لاعب نادي بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، إنه يرفض عبارة “الاحتراف لغى الانتماء”، لأنه ليس هناك انتماء في كرة القدم، فلاعب الكرة حساباته غير مبنية على آراء الجماهير لكن على مصلحته الشخصية، وإذا كان هناك انتماء لاعبين للأندية لماذا لا يكون هناك العكس؟ معقبا: “القصة كلها مصلحة مشتركة، ناد يريد لاعبا يحقق له أهدافه، ولاعب يبحث عن نادٍ يحقق له طموحاته”.

وأضاف "لاشين"، في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "رحيل زيزو من الزمالك إلى الأهلي كان "مفاجأة"، لكن القصة في عصر الاحتراف مصلحة مشتركة واحترام متبادل، زيزو إضافة لأي نادٍ لأنه لاعب كبير ويقدم كرة جودتها عالية، ورغم ذلك الزمالك لن يقف على اللاعب ويستطيع تعويضه بلاعبين آخرين". 

وتابع: “عبد الله السعيد كان أهم لاعب في منظومة بيراميدز على مدار سنوات، وهو الآن كذلك في الزمالك، وبعد رحيله حققنا كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، أي منظومة قوية يجب ألا تتأثر برحيل لاعب، لذلك موضوع المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل تحققا في قصة عبد الله السعيد ولا أعلم هل تحققا في قصة زيزو أم لا؟”.

وأوضح لاعب طلائع الجيش السابق: “اللعب للقطبين، بيراميدز أصبح مثل الأهلي والزمالك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، الفارق الوحيد حاليًا هو تواجد الجماهير ودعمها للفريق”. 

واستطرد: “شرف كبير لي ارتباط اسمي بالأهلي والزمالك، حدثت مفاوضات سابقة لكنها لم تكلل بالنجاح، وهذا هو الأفضل لي أنا مؤمن بذلك، قبل الانضمام لبيراميدز كنت قريبًا من الزمالك لكن بيراميدز هو من فاز بالصفقة، وبالحسابات هي الخطوة الأفضل لي بعد تحقيق دوري أبطال أفريقيا، مبسوط في بيراميدز المنظومة المحترفة المحترمة، وأصبحنا في مكانة واحدة مع الأهلي والزمالك”.

وواصل مهند لاشين: “سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأفضل بعد الثلاثي، بسبب كابتن علي ماهر، صاحب الفضل الأول بعد ربنا في مسيرتي الكروية، وأتوقع للفريق أن يكون أحد أقوى الفرق في الموسم القادم بعد التدعيمات القوية”.

وأردف: “مروان عطية من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، وإمام عاشور الأفضل في الموسم الماضي، وفي بيراميدز توريه والكرتي وتوفيق ودونجا”.

واختتم: “أتمنى التوفيق من ربنا في الموسم القادم، والاستمرارية هي أبرز طموحاتي على المستوى الشخصي، والفوز بأكبر عدد من البطولات مع الفريق على المستوى الجماعي”.

مهند لاشين الدوري الاهلي الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

المتهمين

بطاقات تموينية .. القبض على 3 أشخاص ينهبون أموال الدعم

ورشة عمل النيابة

“البروتوكول والمراسم القضائية”.. ورشة تدريبية للنيابة العامة المصرية

عقار البراجيل

مصرع سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزل في البراجيل.. صور

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد