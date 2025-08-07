قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
مهند لاشين: هدفنا التتويج بـ7 بطولات في الموسم الجديد.. والجميع يريد هزيمة «بطل أفريقيا»

مهند
مهند
ياسمين تيسير

أكد مهند لاشين، لاعب بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، أن المنافسة ستكون قوية للغاية بين جميع الفرق المشاركة في الموسم الجديد ببطولة الدوري والتي تنطلق غدًا، الجمعة، مشددًا على أن المسابقة تزداد صعوبة كل موسم بسبب كثرة الأندية واستعداداتها المكثفة لخوض المنافسات.

وقال "لاشين": “كل الفرق دعمت صفوفها بقوة، وأبرزها سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ومودرن سبورت، وكذلك بيراميدز دعم صفوفه بما يحتاجه فقط من لاعبين من أجل تقديم موسم متميز ينتهي بتحقيق اللقب”.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: “هدفنا التتويج بلقب الدوري بعد الفوز بلقب البطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، الكأس القارية منحتنا دوافع قوية وكبيرة ومختلفة للتتويج بكل البطولات هذا الموسم، وهو ما يضع على عاتقنا مسئوليات ضخمة تجاه اسم النادي وأسمائنا كلاعبين”.

وتابع: "أول موسم لي في بيراميدز حققنا لقب كأس مصر، وفي الموسم الثاني توجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو مؤشر جيد لتطور الفريق، كل المواجهات القادمة ستكون صعبة، الجميع يريد هزيمة بطل أفريقيا، وهو ما يمنحنا دوافع نستطيع البناء عليها للتفوق على كل المنافسين والفوز بالبطولات بفضل الإسكواد القوي الذي نمتلكه والقادر على التعامل مع كل تلك الأمور".

واستكمل مهند لاشين حديثه: “عند تحقيق الألقاب، الفوز يضعك في مكانة مختلفة، خاصةً إذا كانت بطولة بحجم دوري أبطال أفريقيا، لا حدود لطموحاتنا وأهدافنا، سنخوض 7 بطولات هذا الموسم وقادرون على تقديم موسم متميز”.

وأردف: “كل الفرق دعمت صفوفها جيدًا، وهذا ما سيجعل المنافسة في الموسم القادم قوية للغاية، لكن النتائج هي من ستحدد من سيتواجد في مجموعة البطل ومن سيذهب لمجموعة الهبوط”. 

مشددًا على أن “الزمالك دائمًا منافس قوي على البطولة، حتى لو ابتعد خلال السنوات الأخيرة لكنه يحدد اتجاه درع الدوري، الزمالك نادٍ له اسم كبير وتاريخ عريق وقادر على المنافسة مع الأهلي وبيراميدز في الموسم الجديد”.

واختتم مهند لاشين حديثه لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “التدعيم ليس بالعدد، بيراميدز كنادي يتعاقد مع ما يحتاجه من لاعبين لسد النواقص، عكس أندية أخرى تتعاقد مع لاعبين وخلاص، وهذا يتسبب في مشاكل داخل غرفة الملابس، إسكواد بيراميدز قوي وقادر على تقديم موسم متميز”.

مهند لاشين بيراميدز الدوري

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

