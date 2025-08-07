مهند لاشين: هدفنا التتويج بـ7 بطولات في الموسم الجديد.. والجميع يريد هزيمة «بطل أفريقيا»

أكد مهند لاشين، لاعب بيراميدز الحالي وطلائع الجيش ومودرن سبورت السابق، أن المنافسة ستكون قوية للغاية بين جميع الفرق المشاركة في الموسم الجديد ببطولة الدوري والتي تنطلق غدًا، الجمعة، مشددًا على أن المسابقة تزداد صعوبة كل موسم بسبب كثرة الأندية واستعداداتها المكثفة لخوض المنافسات.

وقال "لاشين": “كل الفرق دعمت صفوفها بقوة، وأبرزها سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ومودرن سبورت، وكذلك بيراميدز دعم صفوفه بما يحتاجه فقط من لاعبين من أجل تقديم موسم متميز ينتهي بتحقيق اللقب”.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: “هدفنا التتويج بلقب الدوري بعد الفوز بلقب البطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، الكأس القارية منحتنا دوافع قوية وكبيرة ومختلفة للتتويج بكل البطولات هذا الموسم، وهو ما يضع على عاتقنا مسئوليات ضخمة تجاه اسم النادي وأسمائنا كلاعبين”.

وتابع: "أول موسم لي في بيراميدز حققنا لقب كأس مصر، وفي الموسم الثاني توجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهو مؤشر جيد لتطور الفريق، كل المواجهات القادمة ستكون صعبة، الجميع يريد هزيمة بطل أفريقيا، وهو ما يمنحنا دوافع نستطيع البناء عليها للتفوق على كل المنافسين والفوز بالبطولات بفضل الإسكواد القوي الذي نمتلكه والقادر على التعامل مع كل تلك الأمور".

واستكمل مهند لاشين حديثه: “عند تحقيق الألقاب، الفوز يضعك في مكانة مختلفة، خاصةً إذا كانت بطولة بحجم دوري أبطال أفريقيا، لا حدود لطموحاتنا وأهدافنا، سنخوض 7 بطولات هذا الموسم وقادرون على تقديم موسم متميز”.

وأردف: “كل الفرق دعمت صفوفها جيدًا، وهذا ما سيجعل المنافسة في الموسم القادم قوية للغاية، لكن النتائج هي من ستحدد من سيتواجد في مجموعة البطل ومن سيذهب لمجموعة الهبوط”.

مشددًا على أن “الزمالك دائمًا منافس قوي على البطولة، حتى لو ابتعد خلال السنوات الأخيرة لكنه يحدد اتجاه درع الدوري، الزمالك نادٍ له اسم كبير وتاريخ عريق وقادر على المنافسة مع الأهلي وبيراميدز في الموسم الجديد”.

واختتم مهند لاشين حديثه لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “التدعيم ليس بالعدد، بيراميدز كنادي يتعاقد مع ما يحتاجه من لاعبين لسد النواقص، عكس أندية أخرى تتعاقد مع لاعبين وخلاص، وهذا يتسبب في مشاكل داخل غرفة الملابس، إسكواد بيراميدز قوي وقادر على تقديم موسم متميز”.