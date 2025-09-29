عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك



أعرب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الزمالك بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل بداية جديدة للفريق بعد فترة من الضغوط.



وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ولاعبيه، الجميع تحمل الكثير من الضغوط، والانتصار جاء في توقيت مهم. الزمالك بدأ المباراة بشكل أفضل وصنع فرصتين، لكننا تمكنا من العودة والسيطرة".



وأضاف: "مباريات القمة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وقد ركزنا عليها كثيرًا، وهذه أول مرة لي كمدير فني في لقاء قمة، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه، فقد تعاهدوا على الفوز".



وتابع: "زيزو طلب المشاركة وتواجد في التدريبات، لكننا فضلنا عدم المجازفة به حفاظًا عليه من الإصابة، وقررنا استبعاده من المعسكر".



وأشار المدير الفني المؤقت إلى أن محمد شريف، رغم عدم تسجيله، ساهم بصناعة الفرص وكان قريبًا من التسجيل، مؤكدًا أن روح المهاجم كانت واضحة في تحركاته.

كما أوضح أن التوفيق في مباراة القمة ساهم في تهدئة الجماهير بعد الجدل الذي صاحب بعض التغييرات في المباريات السابقة.



وأكد النحاس أن الجهاز الفني عمل على معالجة المشاكل داخل الفريق، موضحًا أن اللاعبين اجتمعوا أكثر من مرة لمناقشة أزمات المرحلة الماضية.

وأضاف: "الفوز على الزمالك منحنا دفعة قوية، وسنبدأ من الغد التحضير لمباراة كهرباء الإسماعيلية، سواء تم التعاقد مع مدير فني جديد أو لا".



وعن مستوى بعض اللاعبين، قال: "تجهيز حسين الشحات وعبد القادر كان مهمًا للغاية، كلاهما امتلك الدوافع الكافية للعودة، والشحات لديه رغبة قوية في استعادة مكانه بالمنتخب والمشاركة في البطولة العربية، وعبد القادر نجحنا في استعادته بعد فترة ابتعاد".



واختتم النحاس تصريحاته بتوجيه الشكر للجهاز الفني بالكامل، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أفضل مباراة له هذا الموسم، رغم بعض الأخطاء التي ظهرت في بداية اللقاء.