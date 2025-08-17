قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الدردير: لا أوافق على ما حدث مع زيزو من جمهور الزمالك

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي ما حدث من جمهور الزمالك مع اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي.

وقال عمرو الدردير علي الهواء في تصريحاته ببرنامج اللعيب:"غير موافق علي اللي حدث مع زيزو من جمهور الزمالك ".

وكان قد أشاد الإعلامي سيف زاهر بنجم الأهلي أحمد سيد زيزو بعد فوز الأهلي أمام فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

و كتب  سيف زاهر عبر حسابه بموقع فيسبوك: زيزو خلال مباراتين مع الأهلي ساهم في 4 أهداف وسجل هدفين وصنع هدفين،زيزو مولعها.

وواصل النادي الأهلي عروضه الهجومية القوية، وحقق فوزًا كبيرًا على فاركو بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا هو الفوز الأول لريبيرو مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق.

تفاصيل الأهداف:

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث افتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 10 برأسية متقنة بعد عرضية متقنة من محمد هاني.

وفي الدقيقة 21، أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني، مستغلًا تمريرة عرضية مثالية من محمد علي بن رمضان.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته، ليسجل زيزو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 58، بعد متابعة ناجحة لهجمة منظمة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز نيتس جراديشار النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 81، بعد انفراد تام بحارس المرمى إثر تمريرة طولية رائعة من محمد هاني، ليتجاوز الحارس ويودع الكرة الشباك.


على الجانب الآخر، تمكن فاركو من تسجيل هدف شرفي، مستفيدًا من خطأ دفاعي، حيث وصلت الكرة إلى محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الموسم، ليرتفع رصيد لـ 4 نقاط في المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي.

