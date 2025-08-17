مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء البرازيلي ألفينا مع الزمالك.. ماذا قال؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشإن أداء البرازيلي ألفينا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"رأيك في أداء البرازيلي ألفينا في أول ظهور له مع الزمالك ؟".

وكان قد استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على استدعاء ثنائي الزمالك، الحارس محمد صبحي والمدافع محمود حمدي "الونش"، للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر إقامته في سبتمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأتي اختيار الونش بعد ظهوره بمستوى مميز عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، حيث يراه الجهاز الفني أحد الركائز الدفاعية الأساسية في ظل غياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، بينما يواصل محمد صبحي تثبيت أقدامه كخيار موثوق لحراسة مرمى المنتخب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الثنائي، إذ ينتظر أن تضم قائمة الفراعنة عناصر أخرى من الزمالك، مثل محمد شحاتة وناصر ماهر، بعدما نال الثنائي إعجاب حسام حسن، الذي يعتبرهما من الأوراق المهمة في المرحلة المقبلة.

ويخوض المنتخب أولى مبارياته أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، قبل أن يلتقي بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته خارج الديار، في سعيه لتعزيز حظوظه في مشوار التصفيات.