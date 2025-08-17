محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويكلف الجهات المعنية باستمرار التواصل

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ،المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وقرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي أشمون وقويسنا وشبين الكوم مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية الصعبة .

و استمع المحافظ لشكوى أهالي كفر سنجلف القديم من الناحية البحرية بمدينة الباجور بتضررهم من عدم توصيل مرافق الصرف الصحي لمنازلهم أسوة بأهالي المنطقة ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتواصل مع هيئة الطرق وسرعة إنهاء إجراءات دخول المرافق للقرية مع مراجعة تكلفة إعادة الشيء لأصله للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية الإدارة العامة لأملاك الدولة بالديوان العام بإنهاء استكمال الإجراءات الخاصة لمواطنة تمتلك منزل مقام على أرض أملاك دولة ببركة السبع مراعاة لظروفها المعيشية.

و كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الزراعى بقرية شبشير طملاى بمركز منوف استجابةً لطلب الأهالى .

ووجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان عام بدراسة طلب مواطن من ناحية ميت أم صالح ببركة السبع يتضرر من أحد جيرانه تعدى على خطوط التنظيم بالشارع الخاص به ومخالفة شروط الترخيص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.